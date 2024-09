La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llega a Max en una nueva serie documental

La serie documental cuenta con la participación de Warner Bros Discovery y la productora Par (Foto: Max)

Para el cineasta español José Ortiz, registrar la ausencia de personas desaparecidas en una serie documental fue uno de los aspectos más desafiantes al momento de filmar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’. A una década de lo sucedido, la búsqueda por la verdad y justicia parece interminable, toda vez que el paradero de los jóvenes aún permanece como una interrogante.

Bajo ese contexto, José Ortiz conversó con Infobae México sobre las circunstancias que lo llevaron a dirigir Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado, una serie documental de Warner Bros Discovery que está próxima a estrenarse en la plataforma Max.

En este proyecto, el cineasta da voz a las madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y las contrasta con declaraciones de funcionarios mexicanos que estuvieron involucrados en los hechos, como Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) exiliado en Israel.

El director español destacó la pluralidad de voces que se integran en la serie documental de Max Crédito: Infobae México

Además, combina material de archivo con nuevos testimonios y entrevistas de personajes que por primera vez emiten una declaración sobre lo sucedido, como la hija de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala que fue relacionado con la desaparición de los estudiantes. Esta pluralidad de voces es lo que, según José Ortiz, hace esta docuserie diferente a los otros trabajos realizados con anterioridad.

“Uno de los objetivos que nos marcamos desde el principio, viendo las obras audiovisuales que se habían hecho hasta el momento, era escuchar la voz de los funcionarios del gobierno mexicano que en su momento tuvieron que investigar el caso. Si tuviera que destacar algo es que estuvieron todas las voces (...) que serían los sobrevivientes y gente protagonista que ha estado muy cerca y que ha vivido los hechos en primera persona”, declaró José Ortiz.

-¿Cómo retratar o registrar la ausencia de personas desaparecidas en una narrativa audiovisual?

-Desde el principio fue como un elemento narrativo o algo que estaba ahí, una emoción que queríamos transmitir. Yo creo que lo tuvimos muy en cuenta a nivel visual, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela y grabábamos planos en los que podías ver un pantalón colgado de esos chicos que al día de hoy están en esa escuela. Un poco retratar ese espacio donde ellos estaban y sentir esa ausencia con esas imágenes, con esos planos que grabábamos.

Aparte de eso, el tratamiento que se le dio en las entrevistas a las madres. No quisimos entrevistar a muchísimas personas porque nos parecía que no podíamos profundizar con ellas. Creemos que esa ausencia o ese sentimiento de ausencia es el mismo que comparten todos ellos porque han perdido a sus hijos.

La serie documental se estrenará en Max y está dirigida por el cineasta español José Ortiz Crédito: Max

Entonces yo creo que profundizamos mucho en las entrevistas en ese sentimiento, siempre con respeto, sin buscar el morbo, de una manera en que ellas se sintieran cómodas en su espacio, en el sitio donde ellas habían convivido con sus hijos. Yo creo que eso es lo importante, estar en el mismo sitio donde todavía estaba la moto de su hijo o donde había elementos que antes estaban allí.

-¿Cómo mantener una objetividad ante la pluralidad de voces que se integran en la docuserie?

-Yo creo que abordando cada entrevista de formas muy distintas. Requiere de un trabajo de preproducción muy fuerte, viendo todo lo que esa persona ha comentado, si no ha comentado, o sea, haciendo una entrevista que esté personalizada para esa persona en concreto de la mejor forma para luego extraer toda esa narrativa que necesitas de ellos.

Yo creo que también la experiencia hace mucho y el no dar nada por sentado porque eso te permite ser más objetivo. No ir condicionado a la entrevista y en todo momento tratar con el máximo respeto posible a esa persona, sea quien sea, un sobreviviente o una persona sobre la que hay muchas sorpresas.

El productor ejecutivo de la serie documental habló con Infobae México sobre la colaboración con la productora PAR Crédito: Infobae México

Esteban Vidal, productor ejecutivo de la serie, dio a conocer cómo fue el acercamiento de Warner Bros Discovery con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el interés de abordarlo en un producto audiovisual.

“Nosotros desde Warner Bros Discovery tenemos un objetivo principal que es buscar historias de impacto relevante que generen debate y conversación en la región y en cada uno de los países donde tenemos alcance. En ese objetivo estaba esta historia que queríamos poner en pantalla”, comentó en entrevista con Infobae México. Agregó que parte del interés en producir la docuserie tuvo que ver con los 10 años que han transcurrido desde la desaparición de los estudiantes.

“Uno de los factores que nos hizo decantar para producir esta serie era que por ventanas temporales lo vimos como una oportunidad y creemos que la conmemoración de los 10 años es un buen momento para recapitular todos los hechos vinculados al caso y ponerlos en pantalla. Entonces se conjugaron esos dos factores: nuestro interés por poner temas importantes y relevantes en la pantalla y además la ventana de acercarnos a esta conmemoración de los 10 años”, explicó.

El tercer factor que llevó a la realización de la serie fue la participación con la productora Par, la cual ya ha trabajado en otros proyectos de corte documental sobre temas de relevancia social, como el atentado 11M en España.

La serie 'Los 43 de Ayotzinapa' se estrenará el 5 de septiembre y cuenta con cinco episodios (Foto: Max)

“Cuando empezamos a evaluar con quién trabajar este proyecto, la expertise de Parr en la investigación de temas complejos —políticamente y humanamente— nos abrió el camino a que ella era la mejor alternativa para desarrollar un proyecto de esta envergadura (...) Par fue un gran aliado, una productora con un profesionalismo absoluto. La serie es el mejor ejemplo de la calidad de ellos como aliados”, aseguró Vidal.

Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado se estrenará en Max y HBO el próximo 5 de septiembre a las 21:00 horas. La serie está compuesta de cinco episodios que se transmitirán semanalmente.

Entre los testimonios recopilados se encuentra el de Tomás Zerón, ex titular de la AIC; Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, y Yazaret Abarca, hija del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Asimismo, se retoman entrevistas con periodistas como Anabel Hernández y Peniley Ramírez, sin dejar de lado las voces de las madres de los 43 estudiantes, sus compañeros y sobrevivientes del caso.