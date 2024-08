Gomita se lanza contra Gala Montes: “Tengo más varo y poder que ella”

Gala Montes y Gomita en La Casa de los Famosos México 2024. (VIX)

La madrugada del viernes para sábado se llevó a cabo la tradicional fiesta en La Casa de los Famosos México. Los habitantes se relacionaron con normalidad hasta que un beso entre Gala Montes y Agustín, y uno entre Briggitte y Sian, lo rompió todo. Estas muestras de cariño generaron molestia en algunos integrantes del equipo Tierra, específicamente en dos: Gomita y Ricardo Peralta.

Al otro día en la habitación, Tierra tuvo un enfrentamiento de ideas donde Gomita y Ricardo manifestaron su molestia. En algún momento de la discusión, Aracely Ordaz confesó que externar su molestia no significaba que no los quisiera:

“Tenemos los huevos y las agallas para decirles lo que sentimos en este momento, y se acabó, no pasa nada, eso no va a cambiar que los adore, que los quiera, que nos llevemos chido. Pero pues no me lo voy a guardar”.

Aunado a esto, Gomita lanzó algunos dardos envenenados en contra de Gala Montes: “Siento que tengo más poder que ella y tengo más varo que ella, y lo sé perfectamente, tengo una buena casa, tengo una buena troca, tengo un buen bienestar”.

Adrián Marcelo le dijo que se olvidara de las cuestiones materiales, que ella era mejor como persona: “Olvídate de lo material. Tú eres mejor que ella como mujer, mil veces”.

En redes sociales no se tomaron a bien las palabras de Gomita. Un día antes, Gala Montes comentó en el cuarto Mar que se posicionaría detrás de Gomita y adelantó lo que le diría. Pese a que la actriz tiene el cariño de los fanáticos, éstos expresaron que el plan de Gala no era una buena idea y que podía ser contraproducente.

Sin embargo, luego de las palabras de Gomita tras la fiesta, algunos internautas cambiaron de opinión y animaron a Gala a que dijera su discurso. Esto es lo que la habitante de Mar tiene preparado para el próximo domingo:

“Una verdadera feminista no niega su amistad con Karime por irse con la persona que más apoyo tenía, Ricardo, como tú lo hiciste al principio del reality. Una verdadera feminista no se va con el tipo que su amiga le dijo que le gustaba y le tira la onda. Una verdadera feminista marcha todos los 8 de marzo para gritar por todas las mujeres que pierden la vida en México por feminicidio, porque mueren diez mujeres al día; Fátima, Debanhi Escobar y Maricela Escobedo, son tres casos que te invite a googlear”.

Y también: “Una verdadera feminista se para frente a Palacio Nacional para gritarle al presidente que hay un feminicidio institucional contra las mujeres que tienen cáncer de mama por falta de tratamientos oncológicos. Una verdadera feminista no acosa a una persona, no le toma sus partes íntimas sin que esto haya sido consensuado antes, como tú lo hiciste ese día con Agustín, porque lo que tú hiciste es acoso”.