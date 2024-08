Congreso de CDMX aprobó reforma para fijar un tope a rentas de vivienda

La reforma incluye modificaciones a la Ley de Vivienda y el Código Civil (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó en lo general y particular una serie de reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda. Con 57 votos a favor, se dio el visto bueno a la iniciativa que, entre otras cosas, establecerá un nuevo tope al incremento de la renta de vivienda en la capital.

Durante una sesión celebrada este jueves 22 de agosto de 2024, el Congreso capitalino aprobó que el incremento de la renta de viviendas dentro de la Ciudad de México (CDMX) nunca sea mayor al índice inflacionario reportada por el Banco de México (BM) en el año anterior inmediato. Se tomará como referencia “la cantidad pactada como renta mensual”.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas en busca de resarcir los estragos de la gentrificación que ha tenido lugar en la capital. Una de las consecuencias más palpables ha sido el aumento desmedido del costo de alquiler en algunas viviendas, situación que se pretende regular con la aprobación de la reforma en el Congreso.

Los altos costos en la renta han desplazado a las personas de algunas colonias de la capital (Karina Hernández / Infobae).

“Con 57 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó, en lo general y en lo particular, cambios al Código Civil y a la Ley de Vivienda, para que el aumento en las rentas en la Ciudad de México no sea mayor a la inflación, lo que busca evitar el aumento desmedido del alquiler”, dieron a conocer en la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, del @Congreso_CdMex.

Cabe mencionar que, hasta no promulgarse en el diario oficial de la capital, en la Ciudad de México (CDMX) permanece vigente el tope del 10% en el incremento anual en el costo de la renta. Dicha medida permitía un aumento que llegaba a superar el porcentaje de la inflación, situación que afectaba a un sector de los arrendatarios.

Otro de los temas centrales que atenderá la iniciativa tiene que ver con la implementación de un registro digital de los contratos de arrendamiento vigentes. Dicha plataforma estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y los arrendadores tendrán la obligación de realizarlo en un plazo máximo de 30 después de la firma del contrato.

La gentrificación y precariedad laboral retrasan la independencia de los jóvenes en CDMX (Freepik)

El tercer eje de la reforma busca fomentar la construcción de vivienda para renta a través de la realización de una política pública encaminada para dicho fin. Su operación garantiza la producción pública de vivienda con rentas accesibles para quienes cuentan con menores ingresos. Su administración también quedará a cargo de las autoridades y demandará recursos públicos.

De igual manera, la iniciativa busca que más personas tengan acceso a la vivienda a través de diversos mecanismos. Las poblaciones contempladas primordialmente en la consecución de dicho objetivo son trabajadores, madres solteras, así como personas jóvenes de entre 18 y 35 años de edad.

Información en desarrollo*