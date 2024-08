Qué dice la canción que Enrique Bunbury dedicó a Tijuana luego de una noche de fiesta

El español compuso una canción dedicada a Ciudad Juárez luego de una experiencia memorable en la que habla de política y sociedad en México. (Cuartoscuro)

“Que sirvan tequila, limones y un puñado de sal, dejemos que los corazones sean los que nos lleven. Si hace falta mordida, no se hable más”. En la décima canción del álbum “Flamingos”, el cantante Enrique Bunbury menciona un festejo post concierto, una persona de la aduana y a un ex presidente de México.

La canción escrita por Bunbury está basada en una vivencia que tuvo después de un concierto en Ciudad Juárez. En la letra menciona agrupaciones populares como “Grupo exterminador”, “Los tucanes de tijuana” y “Los tigres del norte”.

El tercer álbum de estudio del músico español incluye “La ciudad de las bajas pasiones”. Fue pre producido entre junio y septiembre de 2001 en Molinos, un municipio de España y grabado en Avinyonet de Puigventós, provincia de Gerona, en los estudios Music Lan entre noviembre de 2001 y febrero de 2002.

Historia de la ciudad de las bajas pasiones

La canción narra la salida de fiesta de Enrique Bunbury y su banda llamada “El Huracán Ambulante” en la frontera en el año 2000.

La letra surgió luego de que en un show, Bunbury compartió escenario con Julieta Venegas. Después del evento los artistas junto con sus agrupaciones fueron a un establecimiento a festejar y según lo que comparten distintos medios, el ex vocalista de los Héroes del Silencio dijo que al día siguiente querían viajar en avión pero fueron interceptados por un agente de la Aduana.

Su regreso a México fue después de dos años de ausencia tras despedirse de los shows en vivo y según distintos medios se presentó frente a aproximadamente 65 mil personas. (Foto AP/Christian Palma, archivo)

En cuanto el representante aduanero notó que el cantante era extranjero, le pidió su documentación pero no contaba con ella porque su pasaporte lo dejó en la maleta en el hotel, por lo que impidieron la salida. En la letra de la canción menciona “si hace falta mordida, no se hable más. La sargento de aduanas que dice que éste no pasa de aquí, ¡no señor!”.

Además de ser un relato propio del artista, hace referencia a la resistencia y valentía de los músicos que siguen cantando a pesar de las amenazas de políticos, con lo que critica las políticas gubernamentales, la situación social en México en donde la falta de control y la corrupción les permitió a los artistas evadir la seguridad.

Entre las líneas de la canción menciona el tequila y dice: “Que los corazones sean los que nos lleven”, con lo que hace alusión a disfrutar el momento.

A continuación te dejamos la letra completa obtenida de Musixmatch, un catálogo que cuenta con más de 12.4 millones de letras en 50 idiomas:

Saliendo de Ciudad Juárez

aún nos duraba la noche más larga

quizás no fueran bastantes

canciones de madrugada

todos los narcocorridos de tigres, tucanes

y el grupo exterminador

que sigue y que no se rinde

ante las amenazas de Fox

y todavía cantando

la de narices se apalmó

llegamos al aeropuerto tarareando

de vuelta de la ciudad de las bajas pasiones

que sirvan tequila, limones y un puñado de sal

dejemos que los corazones sean los que nos lleven

si hace falta mordida, no se hable más

la sargento de aduanas

que dice que éste no pasa de aquí

¡no señor!

que muestre a toda la banda

su identificación

cargados de marihuana

cantando el chino ilegal

entraron al avión en un descuido

de seguridad

de vuelta de la ciudad de las bajas pasiones

que sirvan tequila, limones y un puñado de sal

dejemos que los corazones sean los que nos lleven

si hace falta mordida, no se hable más.

Así como el cantante español mencionó a México en sus líneas, Paul McCartney, BTS y Coldplay también lo hicieron.