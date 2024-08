Tiktoker danesa se viraliza al mostrar la curiosa comunicación con manos y dedos que aprendió de su esposo mexicano

El movimiento del dedo de arriba para abajo para afirmar algo. (TikTok / @theforbiddenlamp)

En la era de la globalización, las diferencias culturales pueden ser tanto un desafío como una oportunidad de aprendizaje. Esto lo demuestra Laura, una tiktoker originaria de Dinamarca, quien compartió en un video cómo ha tenido que adaptarse a las costumbres de su esposo mexicano, especialmente a su particular manera de comunicarse usando las manos y los dedos.

“Algo que hace mi esposo mexicano que me parece extraño, que no es completamente común en mí. Vengo de Dinamarca y obviamente hay muchas diferencias entre estar en Dinamarca y México. Entonces cuando me mudé con mi esposo mexicano, noté que habla mucho con las manos y los dedos”, comentó Laura en su video de TikTok.

Laura explicó que en México es habitual que las personas utilicen gestos con las manos para comunicar afirmaciones, despedidas y otras interacciones cotidianas. Sin embargo, para ella, este tipo de comunicación era completamente nuevo y algo desconcertante al principio. “Hay mucha acción con los dedos en mi casa. No es porque ese lenguaje de los dedos sea inexistente en Dinamarca. Simplemente, no lo hacemos”, añadió.

La seña de ' esperame tantito' y 'mesero la cuenta' otras de las señas que le parecieron interesante. (TikTok / @theforbiddenlamp)

Una de las primeras lecciones que Laura aprendió fue el uso del dedo índice para moverlo hacia arriba y abajo como señal de afirmación. “Aprendí el lenguaje de los dedos por mi esposo mexicano. El primero, el cual es mi favorito, es que usa el dedo índice para moverlo hacía arriba y abajo para contestar con ‘sí’”, explicó. Aunque le tomó unas semanas entenderlo, finalmente logró dominar este gesto.

Otro gesto que la sorprendió fue el utilizado para pedir un momento de espera. “Otro es referente a ‘dame un momento’ en el que con su dedo gordo y el índice los aplasta para contestarle a la persona que la espere un momento y siempre va acompañada de una cara muy graciosa”, describió Laura.

El gesto que más le llamó la atención fue el usado en restaurantes para pedir la cuenta. “Una que me sorprendió mucho es que cuando vamos a un restaurante para pedir la cuenta, hace un movimiento con sus manos como si estuviera escribiendo al mesero, y sí, es para pedirle la cuenta”, concluyó.

La tiktoker llamada Laura, destacó en su video al desconocer por qué los mexicanos nos comunicamos en ocasiones moviendo los dedos de las manos Crédito: TikTok / theforbiddenlamp

Laura ha encontrado en estas diferencias culturales una fuente de aprendizaje y diversión, compartiendo su experiencia con sus seguidores en TikTok. Su relato no solo destaca las peculiaridades de la comunicación no verbal en diferentes culturas, sino también la importancia de la adaptación y el entendimiento mutuo en las relaciones interculturales.