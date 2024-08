Caty Monreal insiste en violencia de género por parte de Alessandra Rojo; “asume tu derrota”, le responden en redes

La morenista ha impugnado el resultado y acusó que la excandidata la invisibilizó varias veces. (Facebook Caty Monreal)

La excandidata a la alcaldía Cuauhtémoc por Morena y los partidos Verde y del Trabajo, Catalina ‘Caty’ Monreal Pérez, acusó nuevamente a Alessandra Rojo de la Vega por cometer violencia política en razón de género en su contra, al invisibilizarla como mujer y política, además de referirse a ella con sobrenombres despectivos.

La morenista compartió un breve video en sus redes sociales que contiene fragmentos de eventos de campaña de la ahora alcaldesa electa de Cuauhtémoc en donde acusa que el diputado electo y exdelegado Ricardo Monreal Ávila quería “imponer a la mala a su hija” en la demarcación y se refiere a ella como ‘Ratalina’ Monreal.

“Sandra (Cuevas) fue impuesta por el mismo señor que impone a la candidata Monreal (...) Zacatecas controla la campaña de Catalina Monreal, operan y promocionan a la candidata del ‘Monrealato’ (...) Impone a la candidata Monreal. que por cierto llevan el mismo apellido (...) ‘Ratalina’ Monreal ..”, se escucha decir a Rojo de la Vega a lo largo de la grabación, sin referirse a su contrincante por su nombre.

“La única vez que se refirió a mi fue para decirme ‘Ratalina’, las demás fue invisibilizarme y nulificarme… No a la violencia política de género”, denuncia Caty Monreal en su publicación.

De hecho, casi a finales de julio Monreal Pérez dio a conocer que había denunciado a su contrincante en las elecciones del pasado 2 de junio por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y que éste le había impuesto medidas preventivas a su presunta agresora, sin embargo, la propia Alessandra Rojo negó que fuera así y dijo en redes sociales que más bien se trataba de otro de los múltiples intentos de la morenista por buscar la nulidad de los comicios.

La morenista insiste en que la alcaldesa electa la ha invisibilizado desde que estaban en campaña Crédito: Facebook Caty Monreal

Le piden a Caty que acepte que perdió

Hace unos días, Alessandra Rojo de la Vega denunció en X que Catalina Monreal, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) habían emprendido una ‘campaña’ para desacreditar su labor como activista y defensora de derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, la cual desempeña desde hace algunos años en la Red No es Una, Somos Todas.

“Resulta que varias mujeres, incluidas madres de víctimas de feminicidio a quienes hemos ayudado en sus procesos ya sean legales, psicológicos se comunicaron conmigo muy preocupadas porque les llamaron directamente de la Fiscalía para preguntarles sobre esta ayuda que les dimos. Puntualmente, cuestionándolas si yo les había quedado mal o si había abusado de su confianza”, acusó molesta la activista negando ser ‘igual que ellos’ usando los apoyos de ese tipo con fines electorales.

Precisamente esa red que da apoyo a mujeres que desafortunadamente han sido violentadas se pronunció ante la reciente acusación de Catalina Monreal sobre las presuntas agresiones en razón de género por parte de Alessandra Rojo:

“Caty Monreal, asume tu derrota. Deja de usar tu poder para hostigar, calumniar y perseguir. Tu estrategia de DARVO no funciona. Deja de tergiversar nuestra lucha para deslegitimar procesos. No es congruente nombrarte feminista y replicar comportamientos patriarcales. Tu intento de deslegitimar el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega es una falta de respeto a nuestra lucha, a mujeres que han perdido la vida por contender y que no se les hace justicia. Siete recuentos y en todos perdiste. Ya basta”, publicó la organización en redes sociales.

A este llamado se sumaron otras mujeres que le pidieron a la excandidata de Morena dejar de escudarse en la violencia de género. " ¿Y cuando tú te referiste a Alessandra como Ale Farsa no fue violencia? Cuando invalidaste su trayectoria por ser “influencer” ¿eso no fue violencia? Acepta que perdiste la Alcaldía y márchate con dignidad. Respeta nuestro voto” y “Aprende a soltar la candidatura que perdiste. No es difícil”, le respondieron en el video.

Ambas candidatas han intercambiado ataques desde que inició la campaña. (Facebook Alessandra Rojo de la Vega / Caty Monreal)