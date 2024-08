Alessandra Rosaldo quiere que Victoria Rufo viaje con los Derbez en vacaciones navideñas: “Estaría padrísimo”

Alessandra Rosaldo está dispuesta a salir de vacaciones con Victoria Ruffo (Captura YouTube José Eduardo Derbez)

Alessandra Rosaldo expresó su alegría por la buena relación entre su esposo Eugenio Derbez y la ex pareja de este, Victoria Ruffo, tras el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez.

Durante años, la relación entre Derbez y Ruffo fue distante, pero este acontecimiento parece haberlos unido. Rosaldo, miembro de Sentidos Opuestos, se mostró abierta a pasar las fiestas decembrinas en compañía de la actriz de telenovelas, tal como Ruffo anunció públicamente.

En declaraciones al programa Sale el sol, Rosaldo explicó que siempre han sido una familia unida. José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria, mantiene sólidos vínculos tanto con su madre como con su padre, y solo faltaba una reunión familiar completa.

“Me parece perfecto, ¡estaría padrísimo! Vámonos de vacaciones en Navidad, Año Nuevo y con los Derbez, a todo. No tenía por qué ser de otra forma. Siempre hemos sido una familia muy unida, tanto José Eduardo con el lado de su mamá como nuestro lado y nada más faltaba juntarnos todos y pues ya, ya se dio”, comentó Rosaldo.

Derbez está casado con Alessandra, y es padre de José Eduardo, a quien procreó junto a la actriz de 'La madrastra' (Foto Richard Shotwell- Invision-AP // Fotos: Cuartoscuro)

Sobre la posibilidad de establecer una amistad más cercana con Victoria Ruffo, la cantante señaló que, aunque no sabe si llegarán a ser amigas, ya se consideran familia. Durante el tiempo que pasaron juntas, la convivencia fue agradable y platicaron mucho, lo cual también fue muy positivo.

“Bueno, pues no sé si una amistad, pero de alguna forma somos familia, el tiempo que estuvimos conviviendo fue muy agradable, estuvimos platicando, la convivencia de todos fue padrísima”

Rosaldo también habló sobre su hija Aitana, afirmando que no ha mostrado celos con la llegada de su sobrina Tessa.

“Para ella no es nuevo, no es nada nuevo, ella fue tía a los tres años, entonces ya ahorita ser tía de Tessa también es padrísimo y le emociona mucho, pero pues no es la novedad. Ella es muy maternal, entonces para ella tener a la bebé en sus brazos es lo máximo que le puede pasar”, dijo la cantante de temas como Amor de papel y ¿Dónde están?

Las familias de José Eduardo y Paola se reunieron para darle la bienvenida a la pequeña Tessa (Foto: Instagram)

Alessandra Rosaldo negó haberse negado a convivir con Dalilah Polanco en Televisa

Negando rumores sobre una supuesta negativa a participar en un programa de televisión para evitar encontrarse con Dalilah Polanco, exnovia de Eugenio Derbez, Rosaldo aclaró que todo se debía a malas interpretaciones.

“Yo creo que son dimes y diretes, estuvimos haciendo mucha promoción esa semana, pero ya sabes cómo son, les encanta estar inventando y sobre todo cuando se trata de nosotros, siempre hay mucha cosa alrededor. Estoy más que acostumbrada a todo, a lo que se hable de nosotros como pareja, de la familia en general, de los hijos, de las exmujeres, de todo”, concluyó la artista de 52 años.

En resumen, la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo parece haber mejorado, uniendo así a las dos familias en un ambiente de felicidad y amor, especialmente por el nacimiento de la nueva integrante de la familia, la pequeña Tessa.