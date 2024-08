Shanik Berman ya sabe qué le dirá a Marco Antonio Regil en caso de que le reclame por sus confesiones

El locutor de Radio Fórmula tiene la intención de hablar con Shanik Berman sobre las confesiones que hizo de su vida privada Credito:IG @marcoantonioregil @shanykberman

La salida de Shanik Berman de La Casa de los Famosos México causó gran sorpresa entre el resto de los habitantes, pero más allá de las personalidades que se encuentran alejadas del exterior, algunos colegas han comenzado a buscar a la periodista para aclarar todo lo que confesó durante su estancia en el reality show.

Tal es el caso de Marco Antonio Regil, quien en los últimos días compartió un video tratando de encontrar a la presentadora. En el clip, se puede observar al locutor caminando por los pasillos de Radio Fórmula mientras pregunta por Shanik Berman, pues ambos trabajan ahí.

Qué dice Marco Antonio Regil sobre la salida Shanik Berman

Antes de que la periodista se volviera a encontrar con el exterior, el conductor de TV Azteca ya había hecho pública su respuesta a las confesiones que hizo la periodista; pese a no estar de acuerdo con lo que declaró, le envió sus mejores deseos y le pidió que no metiera el nombre de su mamá en la competencia.

Sin embargo, ahora que Shanik Berman ya regresó a su vida habitual, Marco Antonio no pudo evitar compartir un divertido video con sus seguidores, en el que aparece haciendo alusión a la salida de su colega.

“Aquí ando en Radio Fórmula, ¿ya llegó Shanik Berman o todavía no ha llegado? La ando buscando... no es un pollito, porque soy vegano, pero... ¿Dónde anda?”, dijo entre risas. Y mientras observaba la programación de la estación, agregó: “Dile que la ando buscando, por favor, que ya salió de La casa de los famosos. Quiero ver qué ha andado hablando de mí. ¡Ah!, a las 11:30 [es su programa]... uy, voy a hacer guardia aquí.”

El conductor buscó a Shanik por todos los pasillos Crédito: @marcoregil

Ese mismo día, logró contactar a Shanik por medio de Maxine Woodside, y acordaron que se encontrarían el próximo viernes 9 de agosto en el programa del locutor, “Shanik Berman viene el viernes al programa y le voy a pegar una enjabonada”, declaró Regil, pero pronto mencionó que se trataba de una broma.

“Va a venir Shanik, vamos a platicar, no va a haber ninguna enjabonada, estoy bromeando; la queremos mucho. Sí le voy a expresar que no me gustó lo que dijo y le voy a decir por qué no me gustó. Yo considero que Shanik es una buena persona, no creo que haya tenido una mala intención con lo que dijo,” agregó.

De esta forma, dejó claro que su intención es dialogar con su compañera, sin necesidad de tener algún tipo de enfrentamiento, pues pretende que su episodió sea meramente constructivo para ambas partes.

Esta será la respuesta de Shanik Berman a un posible reclamo de Marco Antonio Regil

Después de que el conductor diera a conocer su posible encuentro, Shanik Berman habló sobre las confesiones que hizo dentro de La Casa de los Famosos México, y cómo era de esperarse, fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo del locutor de Radio Fórmula.

Durante su visita a Sale el Sol, Joanna Vega Biestro cuestionó a la periodista sobre la posibilidad de que se encontrara con Marco Antonio en los pasillos del canal en el que trabajan, a lo que respondió: “Ay, es que dije tanto”.

Shanik dijo en "LCDLFM 2" que Marco Antonio Regil tenía una relación atípica con su madre. (@shanikberman, @marcoantonioregil)

Para intentar refrescar la memoria de Shanik, su colega Joanna mencionó: “dijiste que estaba enamorada la mama de Marco y por eso nunca le había permitido tener novia”. A lo que Shanik comentó: “Le voy a decir que dé un curso intensivo a todos los hijos para que sean como él, porque eso es lo que necesitamos, que a la madre la tengan entre la pareja y el hijo como un Dios.” Posteriormente, aseguró que las declaraciones no fueron mal intencionadas o con afán de ofender.