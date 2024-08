AMLO coincide con ‘El Mayo’ Zambada que detención de cabecillas del narco no resuelve el problema: “Hay que atender las causas” (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Ante el cuestionamiento de los operativos implementados por el gobierno federal para lograr la detención de los cabecillas de las organizaciones criminales, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que su estrategia para el combate de la inseguridad y el crimen organizado es mediante la atención de las causas.

El mandatario aseguró que con la detención de ‘El Mayo’ Zambada no se resolverá el problema del narcotráfico en México, tal como pensaba el capo mexicano, pues en una entrevista que ofreció hace algunos años mencionó que los remplazos de los líderes criminales ya están listos para ocupar su puesto cuando los primeros sean capturados, asesinados o extraditados.

Asimismo, el presidente López Obrador considera que esto mismo se puede aplicar con las drogas que son producidas y distribuidas en México y Estados Unidos, pues considera que aunque desaparezca el fentanilo se creará otra droga para sustituirla, y si no se atiendan las causas “no vamos a enfrentar el problema”.

“Puede ser que desaparezca el fentanilo y va a empezar a venderse otra droga igual o más dañina que el fentanilo que es una droga terrible que en seis meses acaba con la vida de una persona y lo mismo, se detiene al señor Zambada, pero sino se atiende ese consumo y sino, nosotros, damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados y no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes no vamos a enfrentar el problema, hay que atender las causas (...)”.

Ismael "El Mayo" Zambada García Foto: Redes sociales

“¿Usted consideraría que con capturas espectaculares no van a resolver el problema?”, pregunto la periodista. “No, ahí hay una entrevista de don Julio (Scherer) al señor Zambada y ahí está la respuesta, cuando don Julio le pregunta: ¿No teme que lo detengan?, No falta siempre un traidor, se va acabar el narcotráfico y la respuesta es mientras haya consumo va a continuar, nada más que en estos también hay mucha hipocresía”, comentó en conferencia de prensa.

A lo que se refiere el mandatario federal fue la respuesta que dio en entrevista con Julio Scherer hace más de una década, en el contexto en que el gobierno del expresidente Felipe Calderón había declarado un combate directo al crimen organizado, ahí dijo que aunque fuera detenido o fusilado sus reemplazos ya están.

“Un día decido entregarme el gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió (...) En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí”, comentó Zambada en aquella entrevista publicada por Proceso.