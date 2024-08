Quién es Arturo Zaldívar, futuro coordinador General de Política y Gobierno de Claudia Sheinbaum

El jurista será uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta. (Infobae México/Jovani Pérez)

En un nuevo ‘jueves de gabinete’, este 1 de agosto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo presentó en su casa de transición a más integrantes de su gabinete ampliado, es decir, funcionarios que estarán al frente de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

La primera presentación correspondió a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien será coordinador General de Política y Gobierno en la administración de la primera presidenta de México. Esta área será una de las más cercanas a la mandataria y trabajará de la mano con la Oficina de la Presidencia, a cargo de Lázaro Cárdenas Batel, con la futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la consejera Jurídica, Ernestina Godoy Ramos.

“Él nos va a ayudar mucho porque le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la Reforma al Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa pero es importante el seguimiento porque desde el Ejecutivo hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir. Recuerden que son 18 reformas constitucionales y otras reformas que en su momento vamos a plantear y que es indispensable darles seguimiento”, apuntó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum integró al ministro Arturo Zaldívar a su gabinete.

¿Quién es Arturo Zaldívar?

Nació el 9 de agosto de 1959 en Santiago de Querétaro. Es abogado constitucionalista por la Escuela Libre de Derecho (ELD) y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por oposición, obtuvo la cátedra de Derecho Constitucional en la Máxima Casa de Estudios, y también ha sido profesor de Derecho a nivel licenciatura y posgrado en instituciones como Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

El 1 de diciembre de 200 fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a propuesta del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. De enero de 2019 a diciembre de 2022, fungió como ministro presidente del máximo tribunal de justicia.

Arturo Zaldívar presentó su renuncia a la SCJN en noviembre de 2023 al presidente Andrés Manuel López Obrador y un mes después ésta fue aceptada por el Senado de la República. Se unió al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum y desde entonces participa como coordinador del eje de Justicia en los Diálogos por la Transformación.

Perfil de Arturo Zaldívar, futuro coordinador General de Política y Gobierno. (Infobae México/Jesús Avilés)

“Es el privilegio de mi vida”: Zaldívar

Luego de su nombramiento, el ministro en retiro Arturo Zaldívar ofreció unas palabras y se mostró agradecido y comprometido con el cargo que tomará a partir del 1 de octubre, al cual prometió poner todo su empeño, trabajo y dedicación para servir en este proyecto en favor del pueblo de México:

“Quiero agradecerle primeramente por haberme invitado a los Diálogos por la Transformación y ahora este nombramiento que me honra, me emociona y me compromete, es para mi un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta, una mujer comprometida y sensible, brillante, científica, cercana a la gente y que seguramente durante su gobierno tendremos años de prosperidad compartida, seguridad, salud, educación y México llegará con mucho vigor a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación”, dijo a manera de agradecimiento.

El ministro en retiro se dijo agradecido por formar parte del equipo de la primera presidenta de México.