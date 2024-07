Conductores de ‘Ventaneando’ critican el discurso de Ángela Aguilar para Nodal: “Quema mucho el sol”

Hasta el momento se desconoce si Christian Nodal también escribió un discurso para su esposa. (Ventaneando // IG: @nodal)

Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio bajo las leyes mexicanas el pasado miércoles 24 de julio en una ceremonia secreta que celebraron en Cuernavaca, Morelos. Tanto los cantantes como los invitados intentaron mantener los detalles en secreto, pero con el paso del tiempo se ha filtrado mucha información tanto en redes sociales como en programas de televisión.

El programa ‘Ventaneando’ consiguió la declaración de amor que Ángela Aguilar escribió en honor a Christian Nodal inspirada en un tema de su abuela Flor Silvestre: ‘Mi destino fue quererte’. Esta llamó la atención no sólo porque la cantante decidió leerla en su boda ante sus invitados, también porque de cierta manera reveló cómo comenzó su historia de amor con su colega.

“¿Quién hubiera dicho que una locura entre pantallas se convertiría en una vida por vivir? Tras varios intentos fallidos, llegamos y llegué a donde jamás existieron miedos pero si sobraron mariposas. Quizá el tiempo para nosotros no existe, lo digo porque cuando nos vimos por primera vez después de tanto, se sintió como si el tiempo nunca hubiera pasado, un abrir y cerrar de ojos”, se lee.

(Captura Ventaneando)

Conductores de ‘Ventaneando’ critican el discurso de Ángela Aguilar

La intérprete de ‘En realidad’ dejó entrever que está profundamente enamorada de su esposo y le hizo varias promesas, tales como “nunca callar la verdad” o “porque yo me enamoré de tus alas, jamás te impediría volar”.

Los conductores de ‘Ventaneando’ leyeron el discurso durante la transmisión en vivo del viernes 27 de abril y compartieron sus opiniones al respecto.

“A ver cuánto le dura el cariño, qué rollera”, comenzó Pedro Sola.

“Quema mucho el sol... firma Cazzu”, continuó Daniel Bisogno con un tono sarcástico.

Marc Anthony firmó como testigo por parte de Nodal. (@Carloslatapi)

Sin embargo, Jimena Pérez ‘Choco’, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta se mostraron conmovidas por la declaración de amor de Ángela Aguilar.

“Es que ustedes no son románticos”, dijo Choco.

“A mi me van a decir lo que quiera, pero me encantó, estoy a dos de llorar. Me dio como así (sentimiento) Yo creo que los dos están muy enamorados y esto habla para mí que sí había un amor muy fuerte desde antes, no sé desde cuándo, que sí había intentado, que sí habían estado entusiasmados desde antes”” continuó Mónica Castañeda.

Pepe Aguilar también escribió un discurso para los enamorados. (Foto: IG)

“Mucha promesa, ojalá que ya firmado y con todas las de la ley, se cumpla”, siguió Rosario Murrieta.

Finalmente, Pedro Sola concordó con que la hija de Pepe Aguilar aparentemente está muy enamorada del sonorense, pero considera que él también lo debe demostrar: “Ella se ve muy enamorada... a ver si es cierto que él también”.