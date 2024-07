Destrozan a Christian Nodal por regatear pensión de Inti y pagar 55 millones en un anillo de boda: “Típico padre desobligado”

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar domina las redes sociales y mantiene activo un acalorado debate entre fans y haters. (@nodal, Facebook)

Christian Nodal volvió a demostrar que no le importa lo que se diga de él en redes sociales. La misma semana en la que se divulgaron detalles de las negociaciones con su expareja, Cazzu, por la pensión de su hija, el sonorense contrajo nupcias con Ángela Aguilar en la exclusiva Hacienda San Gabriel de las Palmas, situada en Morelos.

No es la primera vez que el artista de regional ha demostrado tener un pésimo timing. En junio, un mes después de hacer pública su separación de Cazzu, Nodal y Aguilar confirmaron su noviazgo a la revista Hola! USA.

Ángela Aguilar se refirió a su relación como “la continuación de una historia”, declaración que fue tomada por millones de usuarios en redes sociales como un dardo a la rapera argentina y la confirmación de que ella y Nodal estaban juntos en Roma, Italia, antes de que él anunciara su ruptura.

Tunden a Christian Nodal por sus prioridades

Aunque Cazzu y Christian Nodal anunciaron el fin de su relación como una decisión de acuerdo mutuo, las tensiones que han surgido en torno a la manutención de Inti indican que la realidad es otra.

Periodista, así como medios internacionales y nacionales han consignado en los últimos días detalles de las negociaciones entre los abogados de Christian Nodal y Cazzu, quien radica en Argentina. La mayoría coincide en que la rapera solicitó una pensión de 2 millones 400 mil pesos mensuales, cantidad con la que no estuvo de acuerdo el cantante sonorense.

Durante su estancia en Europa, Ángela dio indicios del anillo de compromiso que habría recibido en Roma (Foto: Archivo)

En una reciente emisión del matutino Sale el Sol, Ana María Alvarado reveló que los abogados de Nodal lograron una reducción significativa: “No está tan contenta porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, indicó al aire durante el segmento ‘Pájaros en el Alambre’.

Esta cifra y la divulgación del costo del anillo de bodas que Christian Nodal adquirió para su enlace con Ángela Aguilar, son la base de cientos de miles de críticas que el cantautor ha recibido en redes sociales, donde lo señalan de definir a la perfección el arquetipo de un padre desobligado.

John Prision, un usuario de Facebook con cierta popularidad en dicha red social, puso el dedo sobre la llaga al comparar las cantidades: “El precio del anillo equivale a 38 años de p3ns10n. Esta comparación resalta un contraste significativo en las prioridades financieras de Nodal”.

Su crítica alentó un debate que, en apenas unas cuantas horas, ha generado cientos de miles de comentarios en su publicación:

“Que asco de “PADRE " si es que así se le puede llamar”

“Yo le quito el apellido del padre y listo. Si no va estar, no le interesa le pasa migajas. Que tampoco quiera formar parte de su vida cuando mi hija/o tenga conocimiento, porque personas así solo se acercan cuando los niños ya pueden valerse por si sola. No pierde nada con esa miseria de dinero”

“Típico un hombre de dinero, siempre le da una limosna a su primogénit@, lo digo por experiencia”

“Típico padre desobligado”

“En serio esperan algo diferente? No me sorprende ni los comentarios apoyando está lógica machista, retrasada, ni la acción del confundido eterno... Sinceramente no es crítica, pero en la cultura Mexicana todas estas acciones las normalizan y defienden de una manera casi enfermiza”

En medio de la casi unánime animadversión que genera Christian Nodal, una pregunta surge entre algunos usuarios, ¿será que el cantante es inmune a las críticas? La respuesta a su duda fue aclarada por el artista hace unas semanas, previó a una serie de conciertos en Barcelona y Madrid.

Christian Nodal concedió una entrevista a un medio local donde reconoció que, después de tocar fondo, actualmente le importa poco lo que se diga de él en redes sociales: “Llegué a un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que me digan ni me interesa cambiar la opinión. Cuando la gente decide creer cualquier teoría, que crean lo que quieran, yo ya no estoy para aclarar rumores ni nada de eso”, aseguró el cantautor mexicano.

Christian Nodal y Ángela Aguilar posando al lado de sus familias durante su boda. (@Carloslatapi)