“Nos volvieron a encerrar”: Así fue el reencuentro de Paola Durante y Mario Bezares en LCDLFM

Paola y Mario se reencontraron en el reality show, en el cual su conviviencia estará expuesta 24 horas a los televidentes. (Captura de pantalla Las Estrellas)

La Casa de los Famosos México 2 ya comenzó y finalmente el domingo 21 de julio los 15 participantes ingresaron al reality donde competirán para permanecer 10 semanas y ganar los 4 millones de pesos. El primero en entrar a la casa fue Mario Bezares, a quien recibieron en el foro con su popular baile, “El Gallinazo”.

De inmediato al comediante se le asignó el desafío que consistía en cocinar una cena para dos personas. “Estoy completamente consciente que soy el primero y voy a ser el último en salir, también”, aseguró antes de entrar a la casa más famosa de México.

Paola Durante tuvo una breve entrevista donde explicó su estrategia para el reality y el contacto que mantuvo con Bezares.

“¿Qué me hizo decidir entrar a la LCDLFM? Pues la verdad siempre he querido vivir una experiencia así, he vivido cosas muy fuertes y creo que esto me va a ayudar a superar más cosas y porque quiero que realmente me conozca la gente, porque no saben absolutamente nada de mí”.

Bezares se sorprendió al ver entrar a la casa a Paola Durante y fue él quien saludó primero a la modelo. (Captura de pantalla Las Estrellas)

“A Mario tengo ya dos años que no lo veo, que no hemos platicado, yo me distancié un poquito. Hace 3 semanas le mandé un mensaje diciéndole que me tenía que alejar por todo lo fuerte que fue, que me disculpara y él me dijo que siempre iba a estar conmigo. Creo que va a ser una gran sorpresa para Mario verme entrar a la casa, yo creo que se va a impactar... nunca hemos platicado. Nunca nos hemos sentado a decir realmente qué fue lo que pasó”, declaró la modelo.

Al ser una sorpresa la entrada de Paola Durante, la influencer estaba esperando el encuentro con el resto de sus compañeros en la “habitación del líder”. Fue Adrián Marcelo quien la encontró y subió por ella para llevarla con el resto de la casa, “Vine por ti, hay alguien a quien le va a dar mucho gusto verte”, expresó el periodista.

Paola Durante es la habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla @LaCasaFamososMx)

La modelo sorprendió con una polémica declaración al reencontrarse con Mario Bezares, bajó la escaleras y fue directamente a saludarlo mientras expresaba: “Nos volvieron a encerrar”, en alusión a su pasado compartido relacionado con el asesinato del famoso presentador Paco Stanley hace ya 25 años.

Cabe recordar que Durante y Bezares, fueron vinculados al caso de la muerte del conductor y posteriormente absueltos, por lo que el reencuentro en en el reality ha generando controversia. Ya que estarán en un encierro mediático con cámaras 24 horas, después de varios años de ausencia en televisión. Por lo que la interacción especialmente entre estos famosos es uno de los puntos que más expectativa ha generado, debido a su difícil pasado.

Con una frase para la historia, #MarioBezares y #PaolaDurante se reencuentran en #LaCasaDeLosFamososMx 🙌🏻🏠 pic.twitter.com/E6P6tfb3xD — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 22, 2024

Paola Durante y Mario Bezares estuvieron involucrados en uno de los casos más polémicos de la farándula mexicana en los años 90, el cual está relacionado con el asesinato del famoso conductor de televisión Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, ‘Pacorro’ fue asesinado a tiros fuera de un restaurante, y tanto Durante como Bezares fueron detenidos y acusados de estar implicados en el crimen.

Ambas figuras públicas pasaron algunos años en prisión, pero finalmente fueron liberados al no encontrarse pruebas suficientes que demostraran su participación en el asesinato. El caso dejó una enorme marca en sus vidas y en sus carreras.