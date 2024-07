Acusan en redes a Maryfer Centeno por doblegarse ante Niurka: “Le tuvo miedo, no tiene argumentos para debatir”

Maryfer Centeno y Niurka Marcos. (Fotos: YouTube / Instagram)

Las redes sociales se encendieron tras los dimes y diretes entre Niurka Marcos y Maryfer Centeno. No obstante, los internautas creen que la grafóloga de las estrellas ya perdió la batalla contra la cubana, luego de su última aparición en el podcast de Gustavo Adolfo Infante.

Todo comenzó desde hace varios meses cuando un debate entre ambas se salió de control. Niurka Marcos colocó su trasero en el rostro de Maryfer Centeno y meses después ésta confesó que tuvo miedo de haber contraído el Virus del Papiloma Humano (VPH), asumiendo que la actriz cubana es portadora de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).

Lo anterior causó gracia y desconcierto en Gustavo Adolfo Infante, quien le preguntó a Niurka su opinión al respecto de las declaraciones de la experta en lenguaje corporal. La actriz de telenovelas, no se reprimió al dar su respuesta. Afirmó que Centeno no tiene gracia alguna para causar polémica, pero sobre todo aseguró que está perdiendo su conexión con el público ya que nadie cree más en sus mentiras.

“El peor problema que tiene la Centeno es que es demasiado, demasiado, excesivamente mustia, falsa, la gente no le cree nada. Hay muy poca gente que se traga lo que ella dice. Entonces aparte de que es muy incongruente, hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, y cambia... Pobrecita yo creo que está llegando a una etapa en la que se le está acabando el veinte, va a perder la credibilidad y tristemente en los programas de televisión que han tratado de darle un espacio ya no van a poder hacerlo porque la niña está perdiendo la credibilidad”, sentenció Niurka.

Maryfer se sale por la tangente

Lo anterior fue mostrado por Gustavo Adolfo Infante en la más reciente transmisión de su podcast para que Maryfer Centeno lo viera y opinara al respecto. La grafóloga de los famosos opinó que vio a Niurka muy fresca, exitosa y en la cúspide de su carrera.

“Nombre, la veo inteligente, fresca, exitosa, está en su mejor momento, me sorprende la plenitud en la que está viviendo, maravillosa, yo creo que hoy puedo decir de Niurka es que refleja una enorme sabiduría, palabras que antes no le habíamos escuchado y bueno, la verdad es que estoy impresionada, me parece una mujer fresca, impresionante, en su mejor momento, con la boca llena de razón, qué barbaridad, estoy fascinada”, dijo Maryfer.

Entre risas Gustavo Adolfo Infante la acusó de ser sarcástica, pero Centeno aseguró lo contrario y que realmente la ve muy guapa. La experta en lenguaje corporal incluso aceptó la invitación de Infante de juntarlas para que se “tomen un café” y limen asperezas.

El internet se va contra Maryfer

Los internautas de redes sociales opinaron al respecto en la caja de comentarios. Muchos aseguran estar del lado de la ex esposa de Juan Osorio, ya que creen que la dueña de Grafocafé es una charlatana que por fin fue desenmascarada.

“Apenas puede contener su coraje la Maryfer”, “No tiene argumentos para debatir”, “El Mr. Doctor demostró con pruebas que Centeno es una charlatana”, “Es una charlatana y hace muy mal Gustavo Adolfo en defender lo indefendible”, “Tremenda mustia la Maryfer. Me encanta como con su ironía y sarcasmo quiere evadir, pero me pregunto a estas alturas ¿hay alguien que le siga creyendo?”, “La vende humo Centeno le tuvo miedo a Niurka”, “Le tiene miedo a Niurka y Mr. Doctor, por eso se queda calladita, ni argumentos tuvo para defenderse, así que credibilidad ya no puede tener”, fueron algunas opiniones vertidas en los comentarios del video.