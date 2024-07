¿Eugenio Derbez vuelve a Televisa? Esto sabemos de su nuevo proyecto en televisión

Tras una exitosa carrera en Televisa, Eugenio Derbez incursionó en el cine y actualmente es una figura reconocible en Hollywood. (Eugenio Derbez, Facebook)

En la reciente ceremonia de los Premios Aura 2024, quedó claro que si Eugenio Derbez vuelve a la televisión mexicana no lo haría en Televisa, empresa en la que se consolidó como guionista, productor y actor en los programas Al derecho y al Derbez, Derbez en Cuando y La Familia P. Luche.

Eugenio Derbez ha dicho que está vetado en la empresa y en los últimos años ha tenido un intercambio de declaraciones con el empresario Emilio Azcárraga Jean, el más reciente, ocurrido hace unas semanas, cuando lanzó varios dardos contra Televisa, tras recibir un galardón especial en los Premios Aura 2024: “En México solo había los Premios TVyNovelas, que son los Emi, los de Emilio”, bromeó el actor.

A unos días de distancia, Eugenio Derbez se encuentra en el país por el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez. Sin embargo, además del evento familiar, el actor aprovechó la ocasión para participar en un reconocido proyecto televisivo.

El hijo de los famosos y Paola Dalay compartieron en redes sociales la buena noticia sobre el nacimiento de su primera hija (Foto: Instagram)

Gustavo Adolfo Infante revela qué programa ha hecho Eugenio Derbez

En la emisión de este martes del matutino Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante reveló que Eugenio Derbez visitó las instalaciones de Imagen Televisión para grabar un programa especial de El Minuto que cambio mi Destino sin Censura, proyecto a cargo del también director de Espectáculos del canal.

El programa tiene un formato de entrevistas de semblanza, donde Gustavo Adolfo Infante indaga sobre aspectos personales, profesionales y controvertidos de aquellas celebridades que aceptan sentarse para charlar con él.

Aunque no dio detalles de su conversación con Eugenio Derbez, Gustavo Adolfo Infante anticipó que el programa durará dos horas y que le preguntó si existe una fotografía de su reencuentro con su ex, la actriz Victoria Ruffo, en el hospital donde nació su nieta Tessa.

Eugenio Derbez visitó las instalaciones de Imagen Televisión. Su presencia generó especulaciones sobre un posible proyecto para la televisora. (@saleelsoltv, X)

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su reencuentro con Victoria Ruffo?

En palabras de Eugenio Derbez, el nacimiento de su nieta sirvió para mejorar la tensa relación que tenía con Victoria Ruffo. Dicho encuentro fue documentado por la familia; sin embargo, hasta el momento la fotografía no ha sido divulgada.

El hermetismo que ha tenido José Eduardo Derbez al respecto ha alentado rumores que apuntan a que el actor vendió la exclusiva del nacimiento y el reencuentro a una importante revista de sociales. Al ser cuestionado por la prensa, Eugenio Derbez no negó ni confirmó la versión, aunque destacó que sí hay imágenes de su esperado abrazo con Victoria Ruffo: “Hay algunas fotos, no precisamente un video de nosotros dos abrazándonos, pero hay fotos y videos, pero todo se lo dejé a José Eduardo. Le dije ‘yo no posteo nada del hospital hasta que tú nos digas’”.

El Minuto que Cambió mi Destino SIN CENSURA se transmite por la señal de Imagen Televisión los sábados a las 20:30 horas, aunque Gustavo Adolfo Infante no confirmó si la entrevista de Eugenio Derbez será transmitida el próximo 13 de julio.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Eugenio Derbez en su breve regreso a la televisión mexicana. Foto: @deprimeramanoitv