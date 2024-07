Este es el desafío de los 100 sobres que te permitirá ahorrar 5 mil pesos en 100 días

Este es el método con el que se pueden ahorrar hasta 5 mil pesos Foto: EFE

Ahorrar es sin duda uno de los hábitos más díficiles de desarrollar y de mantener. Factores como gastar dinero de forma impulsiva o no tener objetivos de ahorro específicos y realistas están entre los obstáculos.

Si bien los expertos recomiendan ahorrar mensualmente el 20% de los ingresos para crear un fondo de emergencias, para la jubilación y para otros objetivos financieros a largo plazo, lo cierto es que en la realidad muchas personas no lo hacen.

Si el 20% no es factible debido a circunstancias financieras particulares, lo importante es empezar a ahorrar cualquier cantidad posible y aumentar gradualmente conforme mejoren las condiciones económicas personales. En el proceso se puede recurrir a métodos de ahorro que faciliten mantener este hábito, como el desafío de los 100 sobres.

Este reto tiene múltiples variables, entre ellas una que te ayudará a ahorrar 5 mil pesos mexicanos en 100 días. Para lograrlo se requiere principalmente de constancia.

El desafío de los 100 sobres es popular por su flexibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mecánica del desafío es sencilla:

Se numeran 100 sobres con los números del 1 al 100.

Cada día, durante 100 días, se selecciona un sobre al azar.

En el sobre se guarda una cantidad de dinero asignada previamente.

Para establecer la cifra para cada sobre se puede optar por una repartición equitativa, de tal forma que a diario se deban ahorrar 50 pesos. Otra alternativa es la de la distribución flexible, en la que el monto varía.

Si eliges la segunda alternativa, puedes distribuir los sobres de esta forma: 20 de 10 pesos, 20 de 30 pesos, 20 de 50 pesos, 20 de 70 pesos y 20 de 90 pesos.

Este método es útil para fomentar el hábito del ahorro y para acumular una cantidad significativa de dinero de manera escalonada y relativamente fácil.

Ventajas del desafío de los 100 sobres

Al completar el reto, se puede acumular una suma considerable de dinero de manera escalonada.

El esquema de numeración y depósito diario es fácil de seguir, sin necesidad de complicados cálculos financieros.

Promueve la disciplina y el hábito del ahorro diario, convirtiéndolo en una rutina constante.

El reto permite ajustarse a diferentes capacidades económicas y personalizarse según las necesidades y posibilidades de cada persona.

El desafío de los 100 sobres es útil para lograr objetivos a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variabilidad diaria en los depósitos mantiene el proceso interesante y desafiante, evitando la monotonía.

El uso de sobres físicos ofrece una representación tangible del progreso, lo que puede ser motivador y gratificante.

Facilita la acumulación de fondos para metas particulares, como viajes, emergencias o compras importantes.

Desventajas del desafío de los 100 sobres

No son la mejor opción para quienes tienen ingresos fluctuantes o limitados, debido a que los montos a depositar cada día varían y en algunos casos pueden ser altos.

La falta de disciplina o emergencias financieras inesperadas pueden interrumpir el desafío, impidiendo alcanzar la meta final de ahorro.

Mantener dinero en efectivo en sobres no es práctico ni seguro comparado con mantener los fondos en una cuenta bancaria donde pueden ganar intereses o estar protegidos.

Antes de iniciar el reto es importante considerar también las desventajas (Foto: Freepik)

Empezar el desafío puede generar emociones negativas si no se puede cumplir diariamente con el depósito requerido, lo que puede llevar a la frustración y abandono del reto.

Para algunos, depositar cantidades sustanciales diarias puede afectar su presupuesto mensual e impedir cubrir otras necesidades financieras. Por suerte, esta desventaja se puede superar fácilmente estableciendo una meta de ahorro realista que se ajuste a los ingresos de cada uno.

Por último, ten en cuenta que aunque la idea original es alcanzar la meta en un lapso de 100 días, no está mal si un día no guardas el monto que fijaste, siempre y cuando no abandones por completo el reto.







