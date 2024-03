Cayetana Álvarez: quién es la diputada española que criticó a AMLO por dar “abrazos a los que dan balazos”

(X/@CayetanaAT)/Cuartoscuro

El nombre de Cayetana Álvarez de Toledo se hizo tendencia en las redes sociales en México luego de que la diputada española participara en la Feria de las Ideas 2024, en donde señaló al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por su política de “abrazos, no balazos” para combatir la inseguridad.

Álvarez de Toledo señaló la creciente influencia del crimen organizado en México, acusando al gobierno de mostrarse complaciente y minimizar la gravedad de este problema.

Su discurso recalca que, a pesar de las buenas intenciones detrás del eslogan “abrazos, no balazos”, los resultados han sido catastróficos, con un aumento en los casos de jóvenes cuyas vidas se ven afectadas o cuyas existencias terminan en los cementerios. Para ella, la responsabilidad no recae únicamente en los criminales, sino también en quienes diseñan e implementan las políticas de seguridad.

“México está siendo tomado por el crimen organizado, con la complacencia de quienes debieran defenderlo: “abrazos, no balazos” o más bien “abrazos a los que dan balazos”, el slogan es bonito pero el resultado es catastrófico para los jóvenes y la democracia”, subrayó.

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. (X/@lumendoz)

La portavoz de Libres e Iguales criticó fuertemente la postura del gobierno frente al crimen, sugiriendo que ha adoptado una actitud permisiva y, en algunos casos, colaborativa con los criminales. Esta situación, argumenta, ha permitido que el crimen organizado no sólo prospere, sino que también interfiera en los procesos electorales y se posicione como una opción atractiva para los jóvenes desorientados.

“Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando decide acunar amablemente la delincuencia, cuando traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando permite a los criminales dejarlos libres y en algunos casos pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las elecciones y se convierte en un atajo a lo jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo a lo que no es más que una mezcla letal de incapacidad y además dicen que no hay alternativa”, indicó.

Cayetana Álvarez concluyó su intervención con un mensaje esperanzador, asegurando que México no está destinado a ser dominado por la violencia y el crimen organizado.

Finalmente, la diputada por Barcelona señaló que el crimen organizado sí puede ser derrotado y sólo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes, por lo que llamó a los ciudadanos a rebelarse, al tiempo que también reconoció la marcha realizada en febrero en defensa de la democracia en México.

¿Quién es Cayetana Álvarez de Toledo?

Cayetana Álvarez- Europa Press

Cayetana Álvarez de Toledo es una política, historiadora y periodista española. Nació en Madrid en 1974. Es miembro del Partido Popular (PP), una de las principales formaciones políticas de España. Ha sido diputada en el Congreso de los Diputados por el PP y ha ocupado cargos relevantes dentro del partido, incluyendo portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

Cayetana Álvarez forma parte del Consejo Científico del Instituto Elcano, dedicado al análisis de temas internacionales, y es miembro del patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), entidad encabezada por el expresidente español José María Aznar, orientada a promover ideas de corte liberal y reformista.

Su formación académica incluye estudios en Historia en la Universidad de Oxford. Además de su carrera política, Álvarez de Toledo ha trabajado como periodista y escritora, colaborando con diversos medios de comunicación como El Mundo y Financial Times y publicando libros en los que aborda temas históricos y políticos.

Es conocida por sus posturas firmes en temas de unidad nacional, y por su defensa de las políticas de centro-derecha. Su estilo directo y su capacidad para generar debate la han convertido en una figura destacada y a veces controvertida en el panorama político español.

Reconocida como una firme defensora de la democracia liberal en España, Álvarez se posiciona en contra del populismo, el nacionalismo, el separatismo y las políticas de identidad, y se autoconsidera una “feminista amazónica”.

Aunque ha defendido derechos como el aborto, la diputada ha sido centro de atención por sus enérgicas críticas al independentismo catalán. Además, sus palabras hacia Pablo Iglesias, líder de Podemos, al que calificó de “hijo de terrorista” en una intervención, han avivado la controversia.