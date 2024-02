AMLO pide a EEUU y Canadá no participar en ‘guerra sucia’ en su contra: “No merecemos mal trato”

AMLO amagó con no ir a la Cumbre de Líderes del Norte si no hay respeto. (EFE/José Méndez)

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, respectivamente, entender las circunstancias que atraviesa México y la “guerra sucia” liderada por la oposición en su contra para no tomar decisiones que afecten a su relación política y económica.

Durante la conferencia de prensa matutina, realizada en esta ocasión desde Palenque, Chiapas, el líder del Ejecutivo aseguró que México siempre ha tratado con respeto a las autoridades de ambos países del vecino norte, por lo que pidió que “se abstengan” de participar en campañas en su contra.

“Aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los dueños de México, que quieren regresar por sus fueros, y como tienen mucho dinero se valen de todo”, declaró.

AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau durante la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México,10 de enero de 2023. (Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque)

Al respecto, dijo que le gustaría que el presidente Joe Biden y sus asesores conocieran las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narco, pues aseguró que en EEUU saben cómo se arman estas campañas.

“Que se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y político de nuestro país, porque eso es inmoral. (...) No merecemos mal trato ni que se manche el prestigió de México y de sus autoridades. Entonces, nada más que estén pendientes porque nosotros tenemos muy buenas relaciones y no tienen porque afectarse” agregó.

AMLO amaga con no asistir a Cumbre de Líderes de América del Norte si no hay respeto

Adicionalmente, el presidente López Obrador indicó que no asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará el próximo mes de abril si no hay un trato de respeto por parte de EEUU y Canadá.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me falta nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, aquí hay muy buenas vibras”, dijo.

Pese a ello, indicó que los responsables de que la relación trilateral pueda verse afectada son los conservadores y opositores, todo esto, sostiene, a causa de las elecciones del próximo 2 de junio.

“Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como Lobbying en Estados Unidos, internacionalistas, políticos del conservadurismo de México hacen Lobbying en Estados Unidos y Canadá y recurren a trampas, a la manipulación y las calumnias.

Entonces lo único que estamos pidiendo es modérense, no se metan, si pueden convenciendo a la gente de que no son clasistas, de que no son racistas, de que no son corruptos pueden obtener votos, pero jueguen limpio”, agregó.