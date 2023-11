Fox tildó de ridículo a Ebrard por querer llegar a la presidencia en 2030

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El ex presidente de México, Vicente Fox Quezada, se lanzó contra Marcelo Ebrard luego de su reaparición política para anunciar su permanecía en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El integrante del Partido Acción Nacional (PAN) tomó sus redes sociales para tachar a el ex aspirante de la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación como “ridículo”, luego de que en su anuncio asegurara seguir en la competencia por la candidatura presidencial en el 2030. El ex mandatario ironizó con la situación e incluso cuestionó sobre el tiempo de vida del morenista para ocupar dicho cargo.

“Mi querido Ebrard, sigues haciendo el gran ridículo. ¿Y ahora el 2030? Sabe si llegas vivo”, destacó en su cuenta oficial de Twitter, ahora X.

El anuncio del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó por su postura por continuar en busca de la presidencia, a pesar de los conflictos internos que sostuvo con las dirigencias del partido. Durante su conferencia de prensa dada el pasado 13 de noviembre, Ebrard recalcó que seguirá trabajando por la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El exmandatario mexicano llamó ridículo a Ebrard (Cuartoscuro)

El ex canciller reconoció que las circunstancias en este proceso interno, con miras al 2024, no le favorecieron, no obstante, estos resultados no lo han desmotivado para seguir con sus convicciones. Destacó que “llevaría la Transformación a otro nivel”, por lo que, durante los próximos 6 años, trabajaría para consolidar su proyecto.

Cabe señalar que, ante el distanciamiento que sostuvo con Morena, el ex secretario de la SRE formó su movimiento interno, en donde hacía un llamado para continuar con sus iniciativas.

“¿Qué sigue después del 2024? pues trabajar para ese objetivo, y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia, yo eso nunca voy a cambiarlo. Ahora las circunstancias no son favorables para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”, destacó en su discurso

Morena cometió irregulares

A pesar de que Marcelo Ebrard aseguró su permanencia en la fuerza guinda, mantuvo su postura acusatoria por parte de los dirigentes de Morena en los procesos de selección de cara a las elecciones federales.

AMLO reconoció que Marcelo Ebrard antepuso el interés del pueblo, por sobre los intereses personales. REUTERS/Raquel Cunha

El ex canciller indicó que el partido habría reconocido irregularidades en el proceso, respuesta que impulsó a Ebrard para quedarse “ante la apertura del diálogo”. Indicó que existieron oportunidades para buscar la presidencia por otra vía, pero su compromiso con Morena tuvo más peso. En compañía de sus aliados, aseguró que su trabajo en el partido aún no termina.

Ebrard admitió que es Claudia Sheinbaum Pardo quien lidera al Movimiento rumbo al 2024, por lo que se encuentra en comunicación para trabajar justos a favor de Morena.

“Reconoce Morena que hubo prácticas indebidas en el proceso y que serán sancionadas, también se establece que habrá cambios para que no se repitan. Se respeta a la segunda fuerza que encabezamos en la 4T. Hay un entendimiento con Claudia Sheinbaum a partir de esta línea política”, destacó el canciller en su cuenta de Twitter, ahora X.

Claudia Sheinbaum envía mensaje a Marcelo Ebrard tras decidir quedarse en Morena, a pesar de las irregularidades en el proceso interno ( Cuartoscuro| Reuters)

La noticia no pasó desapercibida por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ni por el líder del partido, Mario Delgado Carrillo, quienes tomaron sus redes sociales para celebrar la decisión del morenista.

“Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático”, destacó Sheinbaum en sus redes sociales.