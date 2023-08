Sandra Cuevas se reúne con Claudio X González y levanta sospechas sobre candidatura a Jefa de Gobierno

Sandra Cuevas publicó una foto de ella y el empresario durante la reunión. | Twitter Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presumió en sus redes sociales que ayer se reunió con el empresario Claudio X González, quien ha sido acusado en varias ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador de influir en la alianza Va por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD.

En su cuenta de Twitter, Cuevas Nieves publicó una foto de ella con el empresario y detalló que lo considera “un demócrata comprometido con México”.

Asimismo, destacó que durante la reunión ambos coincidieron sobre el futuro que desean para el país, con “miras a las elecciones presidenciales y a la Jefatura de Gobierno” de la Ciudad de México.

“Me dio gusto reunirme con el Dr. @ClaudioXGG, un demócrata comprometido con México. Coincidimos sobre el futuro que deseamos para nuestro país con miras a las elecciones presidenciales y Jefatura de Gobierno de la #CDMX en 2024. ¡Construyendo la Nueva Capital! #SCA”, escribió en la publicación.

Sandra Cuevas se reunió ayer con el empresario. | Captura de pantalla

La reunión ocurrió a poco más de una semana de que Sandra Cuevas fue elogiada por sus simpatizantes, quienes le gritaron “¡Jefa de Gobierno!” en varias ocasiones y ella respondió afirmando que “se escucha bonito”, por lo que su reunión con el empresario levantó sospechas por parte de los usuarios de Twitter sobre que buscará competir por el cargo en las siguientes elecciones.

Esto a pesar de que anteriormente afirmó que no buscaría ser Jefa de Gobierno y en su lugar le gustaría ser la siguiente titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A esto se suma que esta semana Sandra Cuevas demandó a sus colegas de la oposición, de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional que la respeten y no dejen de “saborear” la Cuauhtémoc; de lo contrario, advirtió, se acabaría la alianza “Va por México”.

“No se confundan, no quieran jugar. No porque sea nueva, porque lleve dos años dentro de la política quieran pasar por encima mío, porque he demostrado ser oposición y estar con la alianza en todo. Es la primera vez que lo digo, y lo digo con respeto: respétenme, o va a haber un rompimiento en la alianza”, amagó en conferencia de prensa.

Hasta el momento, la publicación sobre su reunión con Claudio X González ha recibido más de mil 400 me gusta y más de 500 comentarios, entre los que destacan elogios hacia la alcaldesa, así como críticas en contra de ella y el empresario, a quien llaman “el jefe” o incluso, se burlan de que lo considere demócrata.

Usuarios de Twitter criticaron la reunión de Sandra Cuevas con el empresario. | Captura de pantalla

Mientras que otros expresan su entusiasmo por que busque la candidatura e incluso le ofrecieron su apoyo, aunque varios más afirmaron no estar de acuerdo y consideraron que su candidatura no sería un acto democrático.