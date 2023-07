Nikkole Teja, exjugadora de Necaxa Femenil explota contra usuario por foto de OnlyFans: “Pagar 300 pesos, no te hace dueño de mí”

En junio, reveló que se unió a Onlyfans al quedarse sin equipo en la Liga MX Femenil.

Luego de que a mediados de junio de este año, la exjugadora del Necaxa Femenil, Nikkole Teja, sorprendió en las redes sociales al informar que se unió a la plataforma de Onlyfans, desafortunadamente, ya comenzó a tener problemas con sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la futbolista estadounidense expusó los insultos que recibió por parte de un seguidor en Onlyfans al decir que se siente estafado porque ella no ha publicado fotos totalmente desnuda.

Según el seguidor, dijo sentirse molestó por lo que pagó, ya que esperaba ver a Nikkole con mucha menos ropa, como las demás influencers que tienen cuenta en Onlyfans.

“Esta es mi página y en la descripción dice fotos artísticas, no desnudos ni porno. Así que vete a la mie### por pensar que puedes pagar 300 pesos y ser dueña de mí”, escribió.

El fan le dijo que se sintió estafado por el contenido de su Onlyfans.

Advierte que no tolerará ni una falta de respeto

En un comunicado publicado en una historia de Instagram, la jugadora, de 23 años, informó a todos sus seguidores, al igual que usuarios que estén interesados en suscribirse en su cuenta de OnlyFans, que no permitirá ninguna falta de respeto a su persona, ya que solamente publicará fotos artísticas y no de desnudo y mucho menos de contenido para adulto.

“¿No te gustó? No mires mis cosas. ¿No te gustan las cosas que publico? No me sigas. Y no, no es porque ahora tenga OnlyFans, estas cosas siempre pasaron. Publicaría una historia de mi cena y recibiría comentarios: ‘por eso tu equipo perdía, porque estás gorda’. Publicaría haciendo ejercicio y me diría que necesito entrenar en el campo de juego. Publicaría entrenando en el campo de juego y me dirían que me dedique al modelaje. Publicaría el día del juego y me dirían que esperan que me lesioné. Me lesionaría y me perdería un juego y medirían que soy una diva, que no quería viajar. La lista nunca termina”, publicó.

“Con todo lo malo debería de haber más apoyo. Amo y realmente aprecio a todas las personas que han estado allí apoyándome. Solo esas voces negativas tienden a ser tan fuertes y obsesivas”, agregó.

Nikkole aseguró que no permitirá que le falten al respeto.

Asimismo, también se defendió en los comentarios en su publicación de Twitter, luego de que otro usuario le recriminó sobre su actitud: “Para subir fotos en bikini y cobrar, pues mejor modela trajes de baño y cobra por modelar… OF es para enfermos que pagan por ver desnudas a artistas, deportistas, influencers etc etc…”.

Protagonizó otra pelea con un seguidor en Twitter.

Nikkole le contestó al internauta de la siguiente manera:

“No es para eso que es Onlyfans. Algunas personas tienen Onlyfans y publican recetas de cocina o ejercicios de gimnasio. Uso el mío para publicar mis fotos más artísticas que no quiero que se publiquen en mis cuentas públicas.