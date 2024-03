La conmovedora historia de Thumbelina, la ardilla de compañía que desafió todas las expectativas

Thumbelina, la ardilla domestica, le tiene un "miedo irracional" a las ranas y casi siempre su reacción es la misma. (Instagram/little_thumbelina_girl)

Thumbelina es una pequeña ardilla gris oriental que vive felizmente junto a sus dueños y que deleita a miles de internautas con sus conmovedores videos en los que hace gala de su ternura y encantadoras reacciones frente a diferentes situaciones. No obstante, su destino no siempre fue tan brillante y tuvo que sortear muchísimos obstáculos antes de llegar hasta donde está.

En marzo de 2016, el nido de su madre fue destruido como consecuencia de una construcción cercana; al no tener en dónde dar a luz, se coló en la habitación de una vivienda ubicada en el quinto piso de un edificio de Nueva York, Estados Unidos, juntó ramas, trozos de hojas y todo lo que pudo para traer al mundo a sus crías.

Después de muchas horas, el dueño del departamento se encontró con la curiosa escena y decidió acoger a los tres animales que se encontraban sobre su cama. La madre de las crías se negó a llevarlas de regreso a la naturaleza y la hermana de Thumbelina murió a las pocas horas, por lo que el buen samaritano decidió adoptar a la ardilla restante y cambiar su futuro para siempre.

Superar el pasado para salir adelante

Thumbelina pasó por demasiadas cosas antes de gozar de la vida que tiene ahora. Foto: Instagram/little_thumbelina_girl

Según relatan sus dueños a través del sitio web oficial de la ardilla, luego del nacimiento de Thumbelina, trataron “durante horas” de reunir a los bebés con su madre, pero ella se negó a llevarlos a la naturaleza e “incansablemente” continuó llevando “material” de nido hasta la cama donde dio a luz con la finalidad de cubrir a sus recién nacidos del frío.

“Después de un tiempo, la madre decidió que ya no podía regresar y, como rehabilitadores certificados de vida silvestre, nos vimos obligados a intervenir para salvar a los bebés”, escribieron en el sitio web.

La hermana de Thumbelina murió a las pocas horas y se quedó completamente sola, mostró retrasos en los comportamientos y desarrollos que son considerados por sus dueños como “fundamentales de la vida silvestre” y declaran que siempre “ha sido una ardilla diferente”.

“Siempre progresaba un poco más lento. A la mayoría de los bebés no les gusta la fórmula una vez que prueban los alimentos sólidos. Era un ‘bebé gigante’ con un biberón que se negaba a comer otra cosa”, recordaron sus dueños.

Otro de los aspectos especiales que notaron sobre la personalidad de Thumbelina fue que “esperó” casi nueve semanas para abrir los ojos, mientras que la mayoría de los recién nacidos lo hacen entre los primeros 14 y 21 días de edad.

La ardilla conmovió a miles de personas con su incomparable personalidad Foto: Instagram/little_thumbelina_girl

“Muchos bebés están ansiosos por saltar, trepar y ‘ser una ardilla’, pero no Thumbelina, siempre prefirió caminar en lugar de correr, sentarse y esperar en vez de trepar o saltar y sólo le importaba jugar e interactuar con su ‘mamá’ y ‘papá’ humanos”, aclararon sus dueños.

La pareja recordó que cuando le presentaron a otros bebés después de abrir los ojos, se mostró indiferente. “Se iba a dormir sola, se negaba a jugar con las otras crías y se estresaba mucho en su presencia”, dijeron.

Todo esto, de acuerdo con los dueños, no es normal incluso para los casos más comunes de ardillas no liberables y después de ser evaluada por un veterinario de vida silvestre local, decidieron que no viviría de manera segura en la naturaleza.

“En octubre de 2018, después de meses de pruebas, descubrimos que tenía un desequilibrio hormonal. La baja progesterona (hormona que prepara al útero para la gestación) le causaba síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, agrandamiento del útero, mucha hinchazón y malestar”, recordó la pareja a cargo del cuidado de Thumbelina.

Después de ser sometida a una histerectomía completa y tras una “lenta y difícil” recuperación, la ardilla logró salir adelante y convertirse de nuevo en el animal tierno y feliz que siempre fue.

Una ardilla única

Esta semana Thumbelina celebró su octavo cumpleaños en compañía de sus dueños, quienes siempre la apoyaron. Foto: Instagram/little_thumbelina_girl

Su personalidad y notables diferencias hicieron que conquistara el corazón de millones de internautas de distintas redes sociales.

Uno de sus momentos más memorables se trata de un clip que demuestra su “miedo irracional” a las ranas y la adorable reacción que tiene al ver una.

Esta semana, los “padres” de Thumbelina celebraron su octavo cumpleaños con una emotiva fotografía que compartieron a través de la cuenta de Instagram Little Thumbelina Girl y que muestra a la ardilla sobre un mueble de cocina posando junto a un globo rosado con la forma del número 8.

Sus seguidores celebraron este hito, todo lo que significa y aprovecharon la ocasión para agradecer la labor de sus dueños para mantener el bienestar y la salud de la ardilla.