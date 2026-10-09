Paramount prepara con CD Projekt Red una película live-action de ‘Cyberpunk 2077′

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, de CD Projekt RED.

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Paramount Pictures trabaja en una película de acción real basada en Cyberpunk 2077, con CD Projekt Red involucrado en la producción y Lorenzo di Bonaventura al frente del proyecto. La adaptación fue anunciada, aunque todavía no tiene director, reparto, fecha de estreno ni detalles argumentales confirmados.

Un proyecto todavía sin director ni reparto

Deadline fue el primer medio en informar sobre la participación de di Bonaventura, conocido por su trabajo como productor en Transformers y The Meg. El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que Paramount tampoco comunicó cuándo comenzará el rodaje o si su lanzamiento será exclusivamente en salas de cine.

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La producción será live-action, término utilizado para las adaptaciones que emplean intérpretes, escenarios y filmación de acción real en lugar de animación. Esa elección separa al largometraje de los proyectos animados que la franquicia ya presentó en televisión y streaming.

Michał Nowakowski, co-CEO de CD Projekt Red, confirmó el acuerdo y señaló que ambas partes comparten objetivos creativos. “Estamos entusiasmados con Paramount como futuro socio que comparte nuestras ambiciones creativas para la franquicia Cyberpunk. Esperamos compartir más detalles en el momento adecuado”, declaró el directivo.

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Paramount también tiene en preparación una película de Call of Duty, cuyo estreno está previsto para 2028. En el caso de Cyberpunk 2077, el estudio no informó si la cinta llegará antes o después de esa producción, ni aclaró qué relación tendrá con la historia del videojuego.

De Night City a la pantalla

Cyberpunk 2077 transcurre en Night City, una metrópolis ficticia dominada por corporaciones, tecnología invasiva y grupos criminales. Su protagonista es V, un mercenario que recibe contra su voluntad un biochip con el engrama de Johnny Silverhand, una estrella de rock y terrorista interpretada por Keanu Reeves. Un engrama es una copia digital de la mente y los recuerdos de una persona.

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El conflicto central del juego surge cuando esa conciencia comienza a ocupar el cuerpo de V. La campaña combina esa lucha personal con trabajos criminales, enfrentamientos entre facciones y decisiones que pueden modificar el desenlace. Paramount no reveló si adaptará directamente esa trama, si usará alguno de sus personajes o si contará una historia nueva ambientada en Night City.

Tampoco se confirmó la presencia de Reeves ni la de Idris Elba, quien tuvo un papel central en la expansión Phantom Liberty. La falta de anuncios sobre el elenco deja abierta la posibilidad de que Paramount busque nuevos intérpretes o recurra a figuras ya asociadas con los videojuegos.

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CD Projekt Red ya trasladó sus propiedades a otros formatos. The Witcher llegó a Netflix como serie de acción real, mientras que Cyberpunk: Edgerunners presentó una historia animada situada en Night City. La segunda temporada de Edgerunners tiene previsto comenzar su emisión el 20 de octubre, según la información compartida junto con el anuncio de la película.

Imagen del videojuego Cyberpunk 2077 creado por CD Projekt RED

Las ventas detrás de la adaptación

Cyberpunk 2077 superó los 40 millones de copias vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2020. Phantom Liberty, publicada en 2023, alcanzó otros 15 millones. Esas cifras ayudan a explicar el interés por llevar la propiedad al cine y mantener activos varios proyectos relacionados.

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El recorrido comercial estuvo acompañado por un estreno problemático. El juego llegó con errores técnicos y problemas de rendimiento, especialmente graves en algunas consolas. CD Projekt Red publicó numerosos parches y lanzó la actualización 2.0 en 2023, que modificó sistemas de progresión, habilidades, combate y comportamiento policial. Phantom Liberty acompañó esos cambios con una nueva campaña y la participación de Elba.

Nowakowski reconoció recientemente que esas mejoras no recuperaron la confianza de todos los jugadores. “Estoy convencido de que perdimos la confianza de algunas personas de forma indefinida, y eso es justo. Pero espero que podamos recuperarla, si no es con The Witcher 4, entonces con lo que venga después”, afirmó.

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La película forma parte de una etapa en la que CD Projekt Red mantiene varios proyectos simultáneos. Además de la adaptación de Paramount y la continuidad de Edgerunners, el estudio sigue desarrollando Cyberpunk 2, aunque todavía no comunicó su fecha de lanzamiento.