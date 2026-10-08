Capcom lleva a ‘Monster Hunter Rise’ más allá de los 20 millones de unidades

Monster Hunter Rise: Sunbreak, de Capcom.

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Capcom anunció que Monster Hunter Rise superó los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. La cifra incluye las distintas versiones del juego publicadas en consolas y PC, y representa un aumento de 700.000 unidades durante los últimos tres meses.

Un crecimiento de 700.000 copias desde junio

La actualización anterior situaba las ventas de Monster Hunter Rise en 19,3 millones de unidades. El nuevo reporte confirma que el juego agregó otras 700.000 copias entre junio y comienzos de octubre, pese a llevar varios años disponible y haber completado su llegada a las principales plataformas.

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El dato permite medir la continuidad comercial de esta entrega. Monster Hunter Rise ya había alcanzado los 13 millones de unidades en junio de 2023, según otra de las cifras históricas citadas. Desde entonces agregó más de siete millones de copias mediante sus versiones para consolas y computadoras, promociones digitales y la disponibilidad de su contenido adicional.

Capcom no detalló cómo se distribuyen los 20 millones entre plataformas, formatos físicos y ventas digitales. Tampoco publicó una cifra actualizada para Sunbreak, la expansión de pago que incorpora nuevas zonas, monstruos, misiones y sistemas de juego. La última cantidad incluida en las fuentes corresponde a junio de 2023, cuando la expansión había llegado a seis millones de unidades.

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De Nintendo Switch al resto de las plataformas

Monster Hunter Rise apareció originalmente en Nintendo Switch. Más tarde fue adaptado para PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One, una expansión de disponibilidad que permitió que el juego continuara sumando compradores después de su lanzamiento inicial.

Sunbreak también puede adquirirse en todas esas plataformas. Al tratarse de una expansión, requiere el juego base y agrega una campaña posterior, además de contenidos diseñados para jugadores que ya avanzaron en las misiones principales. Capcom no informó cambios en su distribución ni nuevas versiones del contenido.

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La presencia en diferentes generaciones de consolas amplía las opciones para jugarlo: las ediciones de PlayStation y Xbox cubren sistemas actuales y anteriores, mientras que las versiones de Switch y PC mantienen los dos mercados en los que Rise comenzó su recorrido. Los 20 millones comunicados corresponden a la suma global de todas esas ediciones.

Oferta temporal y posible edición para Nintendo Switch 2

Para acompañar el anuncio, Capcom publicó una nueva ilustración conmemorativa de Monster Hunter Rise. La imagen reúne elementos y personajes vinculados con el juego, aunque el anuncio no incluyó contenidos descargables, actualizaciones jugables ni una nueva expansión.

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El reporte llega mientras circulan indicios sobre una posible versión para Nintendo Switch 2. Monster Hunter Rise apareció listado para la consola en resultados de Google, pero Capcom no confirmó esa edición ni comunicó una fecha de lanzamiento. Por ahora, las versiones anunciadas oficialmente siguen siendo las disponibles en Switch, PlayStation, Xbox y PC.