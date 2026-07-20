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Fortnite incorpora voces generadas por IA a sus NPC y redefine la experiencia de juego

La inteligencia artificial transformará las conversaciones en Fortnite a partir del 30 de julio, abriendo nuevas discusiones sobre voces digitales

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Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite.
Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite. (Foto: Epic Games)

Fortnite, el popular videojuego de Epic Games, anunció la incorporación de voces generadas por inteligencia artificial en 36 de sus personajes no jugables, lo cual permitirá interacciones y conversaciones personalizadas sin precedentes dentro del juego. Este cambio, que estará disponible para todos los usuarios a partir del 30 de julio, supone la integración de tecnologías de Google Gemini y ElevenLabs, permitiendo a los creadores de islas personalizadas añadir personajes capaces de entablar diálogos espontáneos con los jugadores.

Esta innovación introduce nuevas dimensiones de inmersión y dinámica social a la experiencia de juego, aunque no está exenta de controversia tanto en la industria de los videojuegos como en el ámbito actoral.

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Contexto y alcance de la actualización

El desarrollo conocido como Conversations ha estado en fase de pruebas durante varios meses y estará disponible a nivel global para todos los desarrolladores y jugadores al finalizar julio. Mediante herramientas integradas en el Unreal Editor For Fortnite, los creadores podrán añadir personajes con voces sintéticas y personalidades adaptables a través de instrucciones simples. Los 36 personajes originales de Fortnite, como Fishstick, Haylee Skye, Cuddle Team Leader y The Imagined, podrán interactuar sin depender de guiones, reaccionando a las acciones de los jugadores y generando respuestas en tiempo real.

Epic Games afirma que 17 de estos personajes ya cuentan con una personalidad y voz predefinidas, con el fin de mantener coherencia y fidelidad hacia las expectativas de la comunidad. El resto de los personajes podrá ser adaptado por los usuarios para integrarse en cualquier relato o contexto dentro de las islas personalizadas. Los responsables técnicos aseguran que la integración de las voces emplea modelos de lenguaje e inteligencia artificial avanzados, diseñados para producir diálogos coherentes y ajustados al estilo propio de cada personaje.

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Fundamentos tecnológicos de las voces generadas por IA

El funcionamiento interno del sistema Conversations se basa en la combinación de Google Gemini, un modelo de lenguaje artificial capaz de generar textos y diálogos naturales, y ElevenLabs, especializado en la creación y clonación de voces sintéticas realistas. Según Epic Games, las voces de cada personaje han sido desarrolladas a partir de grabaciones de actores profesionales independientes que concedieron su consentimiento explícito para el uso de sus interpretaciones en el desarrollo de los modelos de voz, permitiendo así la generación de respuestas dinámicas dentro del juego.

Epic subraya que el proceso busca salvaguardar la propiedad intelectual y los derechos laborales de los intérpretes. La empresa ha manifestado su intención de dialogar con sindicatos como SAG-AFTRA y con actores que previamente participaron en Fortnite Battle Royale, para incorporar eventualmente sus voces originales al sistema Conversations y asegurar una transición ética entre voces humanas y voces modeladas por inteligencia artificial.

(Fortnite)
(Fortnite)

Desafíos, repercusiones y polémicas

El uso de inteligencia artificial para dotar de voz a los personajes plantea tanto expectativas como debate. Por un lado, esta función promete enriquecer significativamente la experiencia de los jugadores y ampliar el potencial creativo de los desarrolladores, que tendrán la posibilidad de crear aventuras personalizadas con personajes mucho más realistas en su interacción.

No obstante, existen inquietudes sobre el posible efecto de esta tecnología en los actores de doblaje y en la industria del entretenimiento interactivo. En pruebas previas con chatbots como el de Darth Vader, surgieron controversias en torno al uso de estas voces generadas artificialmente. Aunque la familia de James Earl Jones autorizó a Epic a replicar digitalmente su voz, el sindicato SAG-AFTRA advirtió que prácticas similares podrían reducir oportunidades laborales para los actores humanos y favorecer usos no autorizados de voces e identidades.

Se desconoce si todos los actores implicados en las nuevas voces de Fortnite pertenecen o no a algún sindicato, lo que añade un elemento de incertidumbre y la posibilidad de futuras reclamaciones laborales. Para el público general, estos cambios representan tanto una mejora en la interacción y el entretenimiento como un riesgo de pérdida del componente humano que caracteriza a los personajes presentes durante años en la vida de millones de jugadores.

A partir del 30 de julio, cualquier usuario de UEFN podrá integrar personajes con voces personalizadas en sus islas y definir, mediante instrucciones breves, su perspectiva, sus conocimientos y su manera de responder. Epic Games garantizará herramientas flexibles para que los creadores mantengan el tono y la ética de sus contenidos, aunque la interacción con inteligencia artificial también presenta desafíos de control y moderación, considerando antecedentes en los que los chatbots han sido desviados para emitir declaraciones inapropiadas. El impacto de estas voces generadas por inteligencia artificial sobre la comunidad de Fortnite, los actores y las aspiraciones creativas del juego será objeto de seguimiento en los próximos meses.

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