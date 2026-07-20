Assassin’s Creed Black Flag Resynced supera los tres millones de copias en solo una semana gracias a su éxito global

Edward Kenway, protagonista de Assassin's Creed IV: Black Flag, observa un asentamiento costero tropical desde la cubierta de su barco bajo un cielo azul claro. (Ubisoft)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el remake de uno de los juegos más reconocidos de Ubisoft, ha alcanzado los tres millones de unidades vendidas en apenas ocho días desde su lanzamiento oficial, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes en la historia reciente de la franquicia.

Ubisoft anunció este logro en sus canales oficiales, agradeciendo a la comunidad y adelantando la llegada de un esperado modo Nueva Partida Plus. El desempeño comercial ha superado las expectativas iniciales, colocando al título por delante de otras entregas recientes de la saga, como Assassin’s Creed Shadows, especialmente en la plataforma Steam.

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Lanzamiento y recepción: inicio sólido y respuesta del público

El 9 de julio de 2026, Ubisoft lanzó Assassin’s Creed Black Flag Resynced, una versión remasterizada y adaptada a las plataformas actuales del clásico de aventuras y acción con temática pirata. A las 48 horas de su estreno, el juego ya había vendido más de dos millones de copias a nivel mundial, anticipando así un éxito inmediato para la empresa francesa del sector de los videojuegos.

Datos obtenidos de la plataforma SteamDB indican que el juego alcanzó un pico de 104,756 usuarios simultáneos solo en Steam, mostrando un gran interés por parte de los jugadores de PC. Estas cifras superaron los registros establecidos por Assassin’s Creed Shadows, el título anterior de Ubisoft en la misma plataforma. Aunque las ventas no igualaron la velocidad del debut de Shadows, la compañía ha resaltado el crecimiento sostenido y la capacidad del remake para atraer nuevos públicos con el paso de los días.

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Durante la primera semana en el mercado, Black Flag Resynced registró una demanda importante en todas las plataformas, lo que permitió a Ubisoft confirmar que la saga mantiene una notable fuerza comercial. Esta respuesta positiva llevó rápidamente al anuncio de la inclusión del modo Nueva Partida Plus, una función solicitada por la comunidad que permitirá a los jugadores reiniciar la historia con ventajas adicionales y desafíos renovados.

Controversias: microtransacciones y dificultades técnicas

Pese a la buena recepción en ventas y jugabilidad, el lanzamiento de Black Flag Resynced estuvo rodeado de algunas polémicas. Una de las críticas principales de la comunidad se enfocó en la cantidad de microtransacciones y elementos cosméticos disponibles desde el primer día, una práctica frecuente en los lanzamientos recientes de Ubisoft.

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En los días iniciales tras el estreno, las críticas se intensificaron especialmente en plataformas digitales como Steam, donde el juego fue objeto de una avalancha de reseñas negativas por parte de usuarios inconformes tanto por la cantidad de contenido adicional de pago como por la política de precios. Debido a ello, la puntuación global del título descendió considerablemente, aunque posteriormente comenzó a recuperarse a medida que más jugadores evaluaban la calidad del remake y Ubisoft respondía a las quejas.

Otro motivo de controversia fue un periodo breve en el que el juego no estuvo disponible para algunos usuarios de PC debido a una caída en Ubisoft Connect, el sistema de autenticación y servicios en línea de la compañía. Paradójicamente, la promoción oficial del juego había señalado la posibilidad de jugar sin conexión, por lo que la interrupción causó frustración al revelar que en algunos casos se necesitaba estar conectado. Estas contradicciones en la comunicación pusieron en evidencia las complicaciones que aún existen al implementar medidas antitrampas y sistemas de gestión de derechos digitales sin perjudicar a los usuarios legítimos.

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Actualizaciones, futuro de la franquicia y expectativas del público

Con el objetivo de mantener el interés y responder a las sugerencias de la comunidad, Ubisoft ha confirmado que trabaja en el desarrollo de nuevas funciones para Black Flag Resynced. Entre ellas destaca la próxima inclusión del modo Nueva Partida Plus, que permitirá experimentar el juego desde el principio conservando el progreso y los desbloqueos obtenidos, lo que aporta un nuevo nivel de rejugabilidad.

Ubisoft también ha insinuado, a través de declaraciones de directores y responsables creativos, que el éxito de Black Flag Resynced podría impulsar la continuidad de esta línea de remakes. De acuerdo con reportes recientes, ya hay en marcha un proyecto de resincronización del primer Assassin’s Creed, aunque por ahora no se ha anunciado oficialmente ni su nombre ni su fecha de salida. Sin embargo, existen especulaciones en la industria sobre su posible lanzamiento en 2027, para coincidir con el vigésimo aniversario de la franquicia.

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El interés por el remake y la expectativa por futuras actualizaciones han influido en la comunidad de jugadores, que ven en Black Flag Resynced una oportunidad para redescubrir un clásico y plantear demandas de mayor transparencia y equilibrio en la implementación de microtransacciones y servicios en línea.

Edward Kenway y su tripulación caminan por un muelle mientras un galeón pirata y una fortaleza se alzan bajo el resplandor de un atardecer caribeño en Assassin's Creed IV: Black Flag. (Ubisoft)

Datos de venta y repercusiones para Ubisoft

La venta de tres millones de copias en apenas una semana no solo representa un éxito comercial para Ubisoft, sino también una oportunidad para analizar los hábitos de consumo y la percepción de los jugadores actuales. La reacción inicial al lanzamiento, dividida entre la nostalgia de los seguidores de la saga y las críticas a las prácticas de monetización, evidencia el reto constante de la industria para equilibrar rentabilidad y satisfacción del público.

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De acuerdo con cifras compartidas por Ubisoft y reflejadas en diversos canales oficiales y reportes, Black Flag Resynced se perfila para convertirse en el título más vendido de la franquicia si mantiene su ritmo actual de ventas. De lograrlo, serviría como ejemplo para futuras reediciones de clásicos y como recordatorio sobre la importancia de atender y comunicar de manera clara los cambios en los modelos económicos de los videojuegos actuales.

Por ahora, la introducción de parches y funciones adicionales, como la prometida Nueva Partida Plus, será clave para mantener una percepción positiva entre los jugadores y recuperar la confianza de quienes tienen reservas sobre la dirección de la saga.

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