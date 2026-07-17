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Gallipoli retrasa su estreno a agosto y llegará con juego cruzado entre PlayStation 5, Xbox Series y PC

Gallipoli propone intensos combates históricos para 50 jugadores y juego cruzado en todas las plataformas

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Gallipoli, de BlackMill Games
Gallipoli, de BlackMill Games

El popular estudio BlackMill Games ha anunciado oficialmente la nueva fecha de lanzamiento de Gallipoli, su esperado shooter multijugador ambientado en la Primera Guerra Mundial. El título, que originalmente iba a ver la luz en mayo, llegará finalmente el 20 de agosto y lo hará de forma simultánea en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Al salir a la venta, Gallipoli contará con juego cruzado completo, lo que permitirá a los usuarios de diferentes plataformas disputar partidas juntos y formar escuadras, superando así las barreras tradicionales entre consolas y ordenadores. Además, el lanzamiento estará acompañado por una rebaja del 25 %, fijando su precio en 29,99 dolares durante el periodo inicial.

Motivos del retraso y mejoras aplicadas

El retraso en el lanzamiento de Gallipoli estuvo motivado por la intención de BlackMill Games de pulir aspectos críticos antes de lanzar el juego al público general. Según ha afirmado la propia compañía, este tiempo adicional “permite realizar los últimos ajustes y asegurarse de que el juego esté listo para todos los jugadores desde el primer día”. No es la primera vez que BlackMill Games retrasa una entrega para trabajar sobre detalles que consideran fundamentales para la experiencia de usuario, reforzando así su reputación de priorizar la calidad sobre la premura en sus lanzamientos.

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Durante este periodo adicional de desarrollo, los responsables del juego han trabajado especialmente en la ambientación y la jugabilidad. El movimiento de los personajes ha sido revisado en profundidad: ahora, los jugadores podrán correr sin resistencia, aunque a velocidad inferior, y esprintar tanto agachados como tumbados, ofreciendo una mayor flexibilidad táctica. Además, se han potenciado los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con cargas de bayoneta mejoradas y movimientos de aceleración, elementos clave en un shooter que busca recrear la crudeza y el dinamismo de los combates de la época.

Experiencia multijugador y novedades jugables

Gallipoli enfrentará en cada partida a un total de 50 jugadores, divididos en dos equipos de 25 que representan al Imperio británico y a las fuerzas otomanas. Los combates se desarrollarán en escenarios cuidadosamente construidos, como playas, pueblos, trincheras y zonas desérticas del frente otomano, sumergiendo a los jugadores en el contexto histórico de la campaña de Gallípoli.

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El sistema de clases ha recibido atención especial, incorporando 10 roles inspirados en funciones militares reales, entre los que destacan Oficial, Ametrallador Pesado, Francotirador y Camillero. Cada clase ofrece responsabilidades y ventajas concretas dentro de la escuadra, lo que promueve la cooperación entre jugadores y la necesidad de estructurar bien los equipos. La elección de grupo determinará no solo el acceso a ciertas herramientas, sino también qué apoyos puede solicitar el oficial al mando, dotando así de profundidad estratégica a cada partida.

El arsenal disponible incluirá más de 50 armas y equipamientos, todos basados fielmente en armamento británico y otomano histórico. El realismo busca convencer tanto a los aficionados a los shooters como a los interesados por la historia militar. Según las partes comprometidas en el desarrollo, el equipo ha colaborado estrechamente con historiadores para asegurar la precisión de cada elemento, desde uniformes y armas hasta los detalles de los mapas.

Gallipoli, de BlackMill Games
Gallipoli, de BlackMill Games

Impacto en la comunidad y expectativas

La llegada de Gallipoli al mercado con compatibilidad de juego cruzado plantea un avance significativo frente a anteriores títulos del género, que a menudo limitan la interacción entre comunidades de diferentes sistemas. Esto amplía la base activa de jugadores y facilita la creación de escuadras más diversas, potenciando tanto la competitividad como el disfrute social del videojuego.

El precio rebajado de Gallipoli en su semana de lanzamiento podría suponer un incentivo relevante para captar a miles de jugadores en sus primeras jornadas. Para quienes estén habituados a las entregas anteriores de BlackMill Games -como Verdun, Tannenberg e Isonzo- la nueva propuesta mantiene los tiroteos característicos de la saga pero amplía opciones con nuevas mecánicas de movimiento, explosiones ambientales y roles especializados en apoyo y cooperación.

El detalle que cobra mayor protagonismo es la ambientación. Por ejemplo, las explosiones en los mapeados levantarán nubes de arena y polvo, que permanecerán durante unos segundos y pueden ser empleadas tanto para cubrirse como para avanzar en momentos críticos. Los desarrolladores prometen extender la información sobre mapas, clases y las colaboraciones históricas conforme se acerque el estreno, generando altas expectativas entre quienes siguen la evolución del género muy de cerca.

Para la comunidad, este lanzamiento no solo implica un nuevo título, sino la consolidación de una tendencia en juegos de acción multijugador que apuestan por el rigor histórico y la innovación técnica.

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