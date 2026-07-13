Avowed 2 sigue en desarrollo secreto en Obsidian tras despidos masivos bajo la lupa de XBOX

Avowed, de Obsidian.

Obsidian Entertainment atraviesa un momento delicado, marcado por despidos masivos y una reorientación de prioridades tras las directrices de XBOX. Sin embargo, en contraste, un reducido grupo de desarrolladores sigue trabajando en Avowed 2, un juego que ya ha sido oficialmente cancelado.

Según información revelada por Bloomberg, se han dado a conocer movimientos internos dentro del estudio: pese a la cancelación, Obsidian busca avanzar en el desarrollo del título tanto como sea posible, con la esperanza de que XBOX reconsidere su decisión ante un producto prácticamente terminado. Esta situación evidencia el enfrentamiento entre las aspiraciones creativas y las estrategias financieras, dejando en duda el futuro de una franquicia con potencial aún no realizado.

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Despidos y cancelaciones: contexto dentro de Obsidian

El estudio Obsidian Entertainment, reconocido por títulos como Fallout New Vegas y Pillars of Eternity, ha atravesado recientemente uno de los periodos más difíciles de su historia, tras el despido de entre 60 y 70 empleados, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla. Estas decisiones forman parte de una ola mayor de recortes impulsada por XBOX, propietaria del estudio desde 2018. Además de los despidos, XBOX reorganizó los proyectos de la desarrolladora, priorizando la creación de un nuevo juego de la popular franquicia Fallout y relegando o cancelando otros proyectos, entre ellos Avowed 2.

Avowed 2 se había posicionado como una de las apuestas más importantes de Obsidian, aprovechando el universo y la tecnología desarrollados en la entrega anterior, estrenada apenas el año pasado. La estrategia era lograr un desarrollo eficiente mediante la reutilización de recursos y la reducción de tiempos, con el objetivo de entregar una secuela rentable y mejorada. Sin embargo, el juego no alcanzó las expectativas comerciales, debilitando su posición ante una dirección de XBOX que apunta a reducir riesgos.

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De acuerdo con lo comentado por Jason Schreier en su canal de YouTube, las expectativas internas diferían notablemente respecto a la estrategia corporativa. A pesar de la cancelación oficial, Schreier afirma que “Obsidian tiene un equipo pequeño que estaba trabajando en Avowed 2, y que va a seguir trabajando en él aunque esté cancelado, mientras esperan a que otros proyectos, como Fallout, estén listos para ellos”. Bajo esta premisa, el estudio mantiene la esperanza de que el progreso técnico permita presentar a XBOX un producto suficientemente acabado como para que se apruebe su lanzamiento, sin requerir grandes recursos adicionales.

Desafío entre la visión creativa y la estrategia empresarial

La cancelación de Avowed 2 no es un hecho aislado ni inédito dentro de la industria, pero resulta destacable debido a la disparidad entre la percepción pública de los proyectos y las decisiones empresariales. Aunque el desarrollo de Avowed 2 avanzaba conforme a lo planeado y se preveía su anuncio para 2025, no encajaba con las prioridades establecidas por la nueva líder de la división de videojuegos de XBOX, Asha Sharma.

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El impacto dentro de Obsidian ha sido significativo. Brandon Adler, director de The Outer Worlds 2 y de un proyecto aún no anunciado, defendió públicamente la integridad y el compromiso del estudio tras los despidos. En un mensaje dirigido a la industria, Adler reconoció la gravedad del momento y lamentó la pérdida de talento, enfatizando que el “ADN de Obsidian es el mismo de siempre, el que creó KOTOR, New Vegas, Neverwinter Nights 2 y Stick of Truth”.

Con estas palabras, Adler respondió a la ola de especulaciones y comentarios negativos en redes sociales sobre el futuro creativo del estudio. Criticó la falta de conocimiento sobre la actual composición y experiencia del equipo, defendiendo la continuidad profesional y la legitimidad de Obsidian a pesar de los cambios en la plantilla y en la dirección. Sus declaraciones subrayan hasta qué punto la identidad interna y la visión creativa pueden entrar en conflicto con las exigencias financieras y estratégicas de las empresas matrices, sobre todo después de una adquisición.

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24/04/2026 Nuevo logo de Xbox. POLITICA XBOX.

El futuro incierto: Avowed 2 y el impacto en la comunidad

Para los jugadores y seguidores de Obsidian, la incertidumbre en torno a Avowed 2 no es solo un asunto corporativo. Muchos consideran que Obsidian es un caso singular de estudio capaz de crear universos profundos y complejos sistemas de rol, un valor que parece estar en riesgo tras los recientes despidos y cancelaciones.

El esfuerzo del equipo por mantener Avowed 2 en desarrollo, pese a la falta de respaldo de XBOX, refleja la determinación de los desarrolladores por preservar ideas que aún no se han desarrollado plenamente. Si finalmente se rechaza su publicación, el caso se sumaría a otros proyectos prometedores cancelados por razones comerciales. No obstante, si esta estrategia logra persuadir a XBOX, se establecería un precedente respecto a la capacidad de los estudios para revitalizar proyectos y reivindicar iniciativas creativas desde su base.

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Para los trabajadores afectados, el futuro es particularmente incierto. Muchos profesionales con experiencia en títulos como The Outer Worlds, Pillars of Eternity o colaboraciones en KOTOR y Fallout New Vegas buscan reincorporarse a la industria tras una desvinculación abrupta. Adler subrayó que quienes dejan Obsidian “son algunas de las mejores personas que hay, tanto a nivel profesional como personal”, presionando aún más la discusión en torno a los despidos y la movilidad laboral en el sector.

Aunque oficialmente cancelado y alejado de las prioridades inmediatas de XBOX, Avowed 2 representa la pugna entre la innovación creativa y el control corporativo en la industria de los videojuegos. Mientras tanto, la comunidad sigue atenta para ver si el trabajo discreto de Obsidian consigue transformar una cancelación en una inesperada oportunidad de regreso.

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