Malditos Nerds

Frictional Games retrasa Ontos hasta 2027 y explica razones de su ambicioso proyecto

Frictional Games promete novedades del esperado thriller de misterio y ciencia ficción que debía salir en 2026

Guardar
Ontos, de Frictional Games
Ontos, de Frictional Games

Frictional Games, el estudio sueco conocido por títulos como Soma y la serie Amnesia, anunció que el lanzamiento de su ambicioso videojuego Ontos se pospone hasta 2027. Previsto originalmente para 2026, el juego había generado muchas expectativas desde su presentación en The Game Awards 2025, especialmente por ser considerado el sucesor espiritual de Soma y por la participación del reconocido actor Stellan Skarsgård en su elenco.

El estudio confirmó la nueva fecha mediante un comunicado en redes sociales, y los aficionados al terror psicológico y la ciencia ficción respondieron rápidamente.

PUBLICIDAD

Motivos del retraso y declaraciones del estudio

En su comunicado, Frictional Games explicó que Ontos representa su proyecto más ambicioso hasta la fecha, tanto en el aspecto técnico como narrativo. El equipo señaló que la magnitud, escala y complejidad de la historia requieren recursos y tiempo adicionales para cumplir con las expectativas. No ofrecieron detalles concretos sobre los problemas enfrentados, pero mencionaron el deseo de garantizar una experiencia completamente pulida.

Además, según fuentes cercanas al desarrollo, la acumulación de lanzamientos importantes hacia finales de año pudo influir en la decisión, afectando la estrategia de mercado del estudio.

PUBLICIDAD

Ontos: exploración de un hotel lunar lleno de enigmas

Ontos ofrece una experiencia única dentro del género de terror y ciencia ficción. El juego se desarrolla en Samsara, un hotel lunar transformado que sirve como escenario principal de la trama. En este lugar, los jugadores tendrán que descubrir experimentos secretos y encuentros inusuales en una atmósfera opresiva en la que la frontera entre realidad y ficción se vuelve difusa.

Con una narrativa lineal e inmersiva, el mapa de Ontos funciona como un entorno abierto e interconectado. Cada espacio oculta partes de la historia y decisiones morales que pueden cambiar el rumbo de la partida, reforzando el sello característico de Frictional Games: la tensión psicológica y los dilemas profundos.

Ontos, de Frictional Games
Ontos, de Frictional Games

Reacciones de los seguidores y repercusiones en la industria

El anuncio del retraso generó debate en la comunidad de videojuegos. Muchos seguidores valoran la reputación de Frictional Games por ofrecer productos de alta calidad y prefieren esperar más tiempo antes que recibir una obra inacabada. Por otro lado, algunos mostraron preocupación por la escasa información proporcionada en los últimos meses, ya que el silencio del estudio fue visto inicialmente como posible señal de cancelación o problemas en el desarrollo.

El caso de Ontos se suma a una lista creciente de lanzamientos de alto perfil que han sido postergados y que han impactado el calendario de la industria en los últimos años, evidenciando una tendencia en la que los estudios eligen retrasar sus títulos para mejorar su calidad final y asegurar el éxito en un mercado cada vez más competitivo.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingFrictional GamesOntos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

La película marca la primera vez que la franquicia apuesta por una historia inédita fuera del palacio imperial

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 1 y 2: Pinturas de guerra

La Casa del Dragón se encuentra en plena guerra civil durante el arranque de su tercera temporada en HBO Max

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 1 y 2: Pinturas de guerra

The Alters: Last Variable se deja ver en un nuevo gameplay

La expansión Last Variable agrega dilemas éticos, mayores amenazas ambientales y más de 20 horas de contenido

The Alters: Last Variable se deja ver en un nuevo gameplay

¿Te acordás de ‘El Show de las Tortugas Ninja’?

Cuando el famoso escuadrón mutante llegó a Canal 13

¿Te acordás de ‘El Show de las Tortugas Ninja’?

Iron Gate confirma que Valheim recibirá su última gran actualización el 9 de septiembre

Iron Gate prepara la versión 1.0 y plantea dejar de añadir contenido nuevo tras su estreno en septiembre

Iron Gate confirma que Valheim recibirá su última gran actualización el 9 de septiembre

ANIME

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

Jujutsu Kaisen: por qué ver el anime que le ganó a Demon Slayer y Attack on Titan

REVIEW | Young Ladies Don’t Play Fighting Games - Episodio 1 - Un Hit Confirm totalmente limpio

PELÍCULAS

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

La película ‘Artificial’ con Andrew Garfield como Sam Altman, queda en el limbo tras retirada de Amazon

Camp Rock 3 vuelve con Jonas Brothers y presenta a Liamani Segura y Malachi Barton en roles claves

Debbie McWilliams insiste en que el nuevo James Bond debe ser un actor desconocido y sin fama previa

Illumination presenta Not Alone, su próxima apuesta animada con Timothée Chalamet y Selena Gomez

SERIES

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 1 y 2: Pinturas de guerra

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 1 y 2: Pinturas de guerra

¿Te acordás de ‘El Show de las Tortugas Ninja’?

Se estrena ‘El Noveno Jedi’, la serie anime que amplía el universo de Star Wars Visions

Reacher y su spin-off Neagley con Alan Ritchson y Maria Sten se estrenan este verano

Estudio Trigger regresa con Cyberpunk Edgerunners 2 y nuevos protagonistas en 2026