Frictional Games retrasa Ontos hasta 2027 y explica razones de su ambicioso proyecto

Ontos, de Frictional Games

Frictional Games, el estudio sueco conocido por títulos como Soma y la serie Amnesia, anunció que el lanzamiento de su ambicioso videojuego Ontos se pospone hasta 2027. Previsto originalmente para 2026, el juego había generado muchas expectativas desde su presentación en The Game Awards 2025, especialmente por ser considerado el sucesor espiritual de Soma y por la participación del reconocido actor Stellan Skarsgård en su elenco.

El estudio confirmó la nueva fecha mediante un comunicado en redes sociales, y los aficionados al terror psicológico y la ciencia ficción respondieron rápidamente.

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Motivos del retraso y declaraciones del estudio

En su comunicado, Frictional Games explicó que Ontos representa su proyecto más ambicioso hasta la fecha, tanto en el aspecto técnico como narrativo. El equipo señaló que la magnitud, escala y complejidad de la historia requieren recursos y tiempo adicionales para cumplir con las expectativas. No ofrecieron detalles concretos sobre los problemas enfrentados, pero mencionaron el deseo de garantizar una experiencia completamente pulida.

Además, según fuentes cercanas al desarrollo, la acumulación de lanzamientos importantes hacia finales de año pudo influir en la decisión, afectando la estrategia de mercado del estudio.

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Ontos: exploración de un hotel lunar lleno de enigmas

Ontos ofrece una experiencia única dentro del género de terror y ciencia ficción. El juego se desarrolla en Samsara, un hotel lunar transformado que sirve como escenario principal de la trama. En este lugar, los jugadores tendrán que descubrir experimentos secretos y encuentros inusuales en una atmósfera opresiva en la que la frontera entre realidad y ficción se vuelve difusa.

Con una narrativa lineal e inmersiva, el mapa de Ontos funciona como un entorno abierto e interconectado. Cada espacio oculta partes de la historia y decisiones morales que pueden cambiar el rumbo de la partida, reforzando el sello característico de Frictional Games: la tensión psicológica y los dilemas profundos.

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Ontos, de Frictional Games

Reacciones de los seguidores y repercusiones en la industria

El anuncio del retraso generó debate en la comunidad de videojuegos. Muchos seguidores valoran la reputación de Frictional Games por ofrecer productos de alta calidad y prefieren esperar más tiempo antes que recibir una obra inacabada. Por otro lado, algunos mostraron preocupación por la escasa información proporcionada en los últimos meses, ya que el silencio del estudio fue visto inicialmente como posible señal de cancelación o problemas en el desarrollo.

El caso de Ontos se suma a una lista creciente de lanzamientos de alto perfil que han sido postergados y que han impactado el calendario de la industria en los últimos años, evidenciando una tendencia en la que los estudios eligen retrasar sus títulos para mejorar su calidad final y asegurar el éxito en un mercado cada vez más competitivo.

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