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Sandfall Interactive prioriza la creatividad sobre las ventas tras el triunfo de Expedition 33

Sandfall Interactive mantiene una estructura independiente y pequeña a pesar de su resonante éxito mundial

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Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.
Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

Guillaume Broche, fundador y director de Sandfall Interactive, ha situado nuevamente a su estudio en el centro del debate sobre la independencia creativa dentro de la industria del videojuego.

Tras el éxito de Clair Obscur: Expedition 33, uno de los juegos más reconocidos y galardonados de los últimos tiempos, Broche ha resaltado en una entrevista que el objetivo nunca fue satisfacer al gran público ni adaptarse a las demandas comerciales. Esta filosofía ha influido tanto en el desarrollo del juego como en los planes para las próximas producciones del estudio.

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Reflexiones posteriores al éxito inesperado

En una entrevista concedida a un medio francés, Broche destacó que el reconocimiento internacional de Expedition 33, elegido como Juego del Año y premiado en numerosos certámenes, no ha cambiado la visión original de Sandfall Interactive. A pesar de la presión posterior al reconocimiento, el estudio continúa priorizando el desarrollo de juegos que nacen del entusiasmo y los intereses de su pequeño equipo en Montpellier.

Según Broche: “No hicimos el primer juego para complacer a nadie. Creo que eso fue precisamente por lo que funcionó”. Esta manera de pensar se refleja en la disposición a tomar riesgos y diferenciarse del resto de la industria, especialmente en una época en la que las grandes producciones suelen guiarse por datos de mercado y algoritmos.

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Perspectivas sobre el futuro creativo en Sandfall Interactive

Broche confirmó que ya trabajan en un nuevo proyecto, y dejó en claro que el estudio no pretende expandirse ni convertirse en una empresa de mayor tamaño. “Vamos a limitarnos a hacer un juego que nos guste. Si a la gente también le gusta, fenomenal. ¿Y si no? Pues bueno. No tengo ni idea de si nuestro próximo juego será igual de popular y tampoco me importa”, declaró durante la entrevista.

Esta visión es poco frecuente en una industria donde predomina la presión de repetir un éxito y responder a las expectativas de un público global. Por el contrario, Sandfall Interactive elige mantener un equipo reducido, limitar los presupuestos y continuar asumiendo riesgos en cada proyecto, en vez de buscar reconocimiento fácil o un crecimiento acelerado.

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.
Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

Repercusiones en jugadores y en la industria del videojuego

La decisión de Sandfall Interactive ha reavivado el debate acerca de los modelos de desarrollo en el sector. Títulos como Clair Obscur: Expedition 33, que basan su jugabilidad en los grandes clásicos japoneses de rol y poseen un estilo distintivo, han mostrado que existe una audiencia interesada en propuestas originales que no dependen únicamente de las tendencias del momento. Desde su lanzamiento, el juego ha llegado a diferentes públicos permitiendo el acceso en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, obteniendo comentarios positivos de críticos y jugadores de diversas partes del mundo.

El enfoque adoptado por Broche y su equipo se diferencia notablemente de la estrategia de otros estudios, que tras alcanzar un éxito optan por expandirse o crear secuelas basadas en fórmulas comerciales. En este sentido, Sandfall Interactive puede inspirar a otros equipos pequeños que desean mantenerse en una industria cada vez más enfocada en la rentabilidad rápida, a menudo dejando de lado la innovación artística. Esta resistencia a seguir las demandas externas destaca la importancia de la autoría y la motivación interna de quienes crean videojuegos.

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