Nine Dots Studio retrasa lanzamiento de Outward 2 hasta 2027 tras feedback de la Beta

Outward 2 | Desarrollador: Nine Dots Studio | Distribuidor: Nine Dots Studio

El esperado lanzamiento de Outward 2, la secuela del popular RPG de mundo abierto, no estará disponible en acceso anticipado antes de 2027, según lo anunciaron Nine Dots Publishing y el desarrollador Nine Dots Studio. Inicialmente previsto para el 7 de julio, el estreno del juego en Windows PC a través de plataformas como Steam, GOG y Epic Games Store ha sido aplazado tras la participación de la comunidad en la Beta y diversas pruebas de juego.

Guillaume Boucher-Vidal, director ejecutivo y creativo de Nine Dots Studio, explicó en una carta pública que la decisión responde tanto a las opiniones de los jugadores como a las crecientes expectativas técnicas y de contenido para el lanzamiento anticipado.

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Decisión influenciada por la Beta abierta

La Beta abierta de Outward 2 se lanzó recientemente, permitiendo a miles de jugadores probar de manera preliminar las mecánicas y la evolución del universo de Aurai. El estudio recibió numerosos comentarios que, aunque reconocieron la ambición del juego, también señalaron deficiencias técnicas, problemas de estabilidad y falencias en el pulido general. En redes sociales y foros, la comunidad manifestó quejas sobre errores frecuentes y la necesidad de mejorar la experiencia, lo que llevó a algunos seguidores a solicitar más tiempo para el desarrollo.

Guillaume Boucher-Vidal abordó públicamente estas preocupaciones, admitiendo que el producto actual no alcanzaba un nivel de satisfacción adecuado para cobrar por él. Reconoció el valor de la Beta para recibir y aplicar retroalimentación, ubicando a la comunidad como un elemento central en la toma de decisiones. Este enfoque participativo condujo a la decisión de posponer el acceso anticipado con el objetivo de lograr una mejora significativa entre la Beta y la versión anticipada, intentando recuperar y mantener la confianza tanto de jugadores experimentados como de nuevos interesados.

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Repercusiones en la comunidad y cambios en los planes

La noticia del retraso generó desilusión entre la base de seguidores, algunos de los cuales habían organizado sus vacaciones para que coincidieran con el lanzamiento inicial en julio. El propio director se disculpó con quienes habían planeado su tiempo libre en torno a la fecha original, reconociendo que la falta de información concreta había influido negativamente en las expectativas personales y los planes de ocio de la comunidad involucrada.

El aplazamiento de Outward 2 establece un precedente relevante: en la industria de los videojuegos no es común que el feedback de la comunidad impulse el retraso de un título principal, aunque estos casos se han vuelto más visibles gracias al acceso anticipado y los canales de comunicación directa. El equipo de Nine Dots Studio, lejos de ignorar el contratiempo, considera este paréntesis en el desarrollo como un revés temporal que permitirá regresar mejor preparados, según palabras del propio Boucher-Vidal.

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Outward 2 - Nine Dots Studio

Compromiso con la transparencia y el futuro de la saga

Nine Dots Studio ha optado por la honestidad con su audiencia, al tomar la difícil decisión de anunciar un retraso de tres años en lugar de mantener una promesa que no podían cumplir. Para muchos jugadores, esta franqueza genera sentimientos encontrados: por un lado, la decepción de no poder disfrutar antes del esperado título; por otro, la esperanza de que la versión final alcance un estándar de calidad superior.

El director agradeció especialmente a quienes participaron en la Beta y en pruebas preliminares, así como a los seguidores más activos en Discord y redes sociales, resaltando que cada comentario, crítica y sugerencia se tuvo en cuenta al evaluar el estado del desarrollo. Boucher-Vidal sugiere que la relación de confianza que se forjó durante el lanzamiento del primer Outward fue fundamental al momento de tomar una decisión compleja, pero que podría resultar beneficiosa para el producto final.

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