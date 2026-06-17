EMPULSE lleva la libertad de movimiento y los mechs al límite en su debut este 24 de junio

EMPULSE es un próximo juego de disparos de movimiento 6v6 de ritmo frenético. Supera a tus oponentes en movimiento y potencia de fuego en las calles post-utópicas de Freehold. Lucha por el control de los mechs para cambiar el rumbo de la batalla a favor de tu tripulación.

El 24 de junio se estrena EMPULSE, un nuevo shooter competitivo enfocado en el movimiento, desarrollado por 1047 Games, creadores de Splitgate. El título se caracteriza por su ritmo acelerado en partidas 6 contra 6, la integración de técnicas de parkour y la posibilidad de pilotar mechs durante las partidas. La versión para PC estará disponible como acceso anticipado gratuito a partir del 15 de junio por medio de Steam Next Fest, mientras que el lanzamiento oficial tendrá un costo de 19.99 dólares para las principales plataformas: PC (Steam), Xbox Series y PlayStation 5.

Nuevas propuestas en movilidad y combate

EMPULSE se distingue de otros shooters en línea por su enfoque en la libertad de movimiento como eje central de la jugabilidad. Los participantes pueden correr por las paredes tanto hacia adelante como hacia atrás, utilizar un gancho para desplazarse a través de los entornos y aprovechar puntos de salto denominados Holojumps. Además, las bombas P.A.I.N.T. permiten transformar superficies para crear rutas personalizadas o buscar ventajas tácticas sobre los oponentes. Cada uno de los mapas, que representan distritos post-utópicos de la ciudad de Freehold, ofrece variedad en la verticalidad y múltiples caminos alternativos para incentivar el dominio del entorno y el desarrollo de estrategias únicas.

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El combate en EMPULSE une esta movilidad con enfrentamientos 6 contra 6, donde la precisión y la creatividad resultan fundamentales. El sistema está diseñado para que los jugadores puedan encadenar diferentes movimientos y aprovechar al máximo la arquitectura dinámica de los escenarios, lo cual modifica el transcurso de cada partida de manera continua.

Importancia de los mechs en el desarrollo de las partidas

Una característica diferenciadora de EMPULSE es la presencia de mechs controlados por los jugadores. Estas unidades aparecen en los mapas y pueden ser tomadas por cualquier participante de los equipos. Están equipadas con armamento pesado, habilidades especiales y una alta cantidad de salud, lo que las convierte en elementos clave para alterar el rumbo de los combates.

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El reto principal consiste en coordinar acciones de equipo para tomar el control de los mechs o enfrentarse a ellos, ya que un uso eficiente puede decidir los enfrentamientos más disputados. La aparición estratégica y limitada de los mechs exige que los equipos planifiquen y asignen roles, favoreciendo la comunicación y cooperación. La inclusión de estos gigantes mecánicos enriquece el enfoque táctico y aporta una dimensión adicional de interés para quienes buscan tanto acción como profundidad estratégica colectiva.

EMPULSE, de 1047 Games

Relevancia para la comunidad de jugadores y expectativas ante el lanzamiento

La opción de acceso anticipado gratuito desde el 15 de junio, disponible mediante Steam Next Fest, permitirá a los usuarios de PC experimentar EMPULSE por adelantado y proporcionar retroalimentación importante antes de su salida general. Esta estrategia busca involucrar a la comunidad en la identificación de posibles problemas de balance o fallos técnicos previo al lanzamiento en todas las plataformas, una práctica que ha tenido éxito en lanzamientos recientes de otros juegos.

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Ofrecer acceso temprano sin costo a una versión completa permite a los jugadores probar las mecánicas y compartir sugerencias sobre mejoras potenciales, en contraste con la tendencia de lanzamientos reservados únicamente para quienes compran el título de inmediato. Con su énfasis en la movilidad y el papel táctico de los mechs, EMPULSE aspira a atraer a un público exigente que busca innovación en el género de shooters competitivos.

El anuncio de 1047 Games ha despertado grandes expectativas entre los seguidores del modo multijugador, considerando la buena recepción que tuvo Splitgate gracias a su enfoque novedoso y a la combinación de mecánicas. Queda por ver si EMPULSE logrará consolidarse como una opción relevante en el mercado y si su modelo de lanzamiento progresivo contribuirá a la formación de una comunidad activa y duradera.

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