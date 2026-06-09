REVIEW | NBA THE RUN: El regreso del básquet callejero

NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

NBA THE RUN llega de la mano del estudio Play by Play Studios y se trata de un interesante y divertido juego de básquet que enfrenta a dos equipos de tres jugadores en partidos callejeros. Con la presencia de muchos jugadores reales y bien representados y una jugabilidad tan frenética como arcade, el título quiere traer a la actualidad una experiencia que ya no es tan habitual en la industria.

Tanto por su propuesta como aspecto gráfico, podemos considerar a NBA THE RUN como el sucesor espiritual de NBA Street y, en parte, esto es real ya que el estudio cuenta con desarrolladores veteranos de dicha franquicia. Algo para destacar del estudio, y que no es algo menor, es que el juego tiene la licencia oficial de la NBA, lo que le permite contar con un gran repertorio de jugadores de lanzamiento. Teniendo en cuenta que Play by Play Studios es un estudio nuevo y pequeño, vuelve esto muy valorable.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

Entrando en el gameplay hay varias cosas para mencionar porque por un lado, disfruté mucho de los partidos y su jugabilidad pero, por otro, tengo ciertas dudas sobre su profundidad y futuro. Como bien mencioné anteriormente, NBA THE RUN es un juego arcade donde dos equipos de tres jugadores se enfrentan en distintos modos de juego que siempre son torneos de eliminación directa en cuatro rondas.

Las modalidades principales son Knockout Solos donde participamos del torneo manejando a todo el equipo de manera individual y Knockout Squads donde cada jugador maneja a un deportista solo en el partido. Habiendo jugado ambas formas, disfruté mucho más el Knockout Squads que el Knockout Solos y muchas de las razones de esto es lo que me producen cierta inquietud sobre su futuro.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

El diseño artístico del juego es muy bonito y la representación de los deportistas está muy bien hecha. Más allá de lo visual, cada jugador tiene sus estadísticas con puntos fuertes y debilidades. Esto hace que algún jugador pueda ser muy bueno lanzando triples mientras que otro haciendo canastas, bloqueando, empujando y hasta boosteando a su equipo cuando les pasa el balón.

Hay muchos estilos de juego que se acomodan a lo que cada jugador desee y tiene en cuenta las habilidades reales de dicho deportista. El problema que sentí con mis partidas es que estos aspectos son muy explotables dentro del juego y realmente marcan una diferencia. Casi no erré triples usando a Stephen Curry, la mayoría de los bloqueos que hice con Victor Wembanyama fueron exitosos como así también las canastas con Lebron James.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

Por más que está bien y cumple con su función arcade y divertida, siento que puede traer problemas a la larga. El entusiasmo en el modo Knockout Solos se me acabó rápidamente cuando me encontré teniendo partidas exactamente iguales donde tanto yo como mi rival hacíamos lo mismo y el juego se terminaba definiendo por quien cambiaba su estrategia en pos de terminar con la monotonía o errara algún punto de manera sorpresiva.

Por el contrario, disfruté mucho más las partidas en Knockout Squads incluso jugando con desconocidos todo el tiempo. Esto se debe a que no elegimos los integrantes de nuestro equipo sino un solo jugador y siempre hay que acomodarse a lo que haga nuestro compañero de equipo. Que de nosotros solo dependa el accionar de un solo jugador vuelve la experiencia mucho más divertida y dinámica.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

Sin embargo, también me genera dudas de cómo evolucionarán las partidas cuando los jugadores aprendan cómo jugar y qué funciona. Es ahí donde los títulos arcade tambalean en la actualidad ya que, muchas veces, ser divertido no alcanza para durar en la industria de los videojuegos. Tarde o temprano, todos van a querer ganar y usarán la estrategia necesaria para hacerlo. Play by Play Studios tiene la difícil tarea de lograr que NBA THE RUN no se vuelva repetitivo.

Dicho esto, NBA THE RUN tiene muchos elementos muy positivos como los ya mencionados diseños de los jugadores pero también como se ve y se siente el juego al joystick. Las partidas son frenéticas y cada juego tiene sus propias reglas que pueden alterar la manera de jugar y eso le da frescura a cada enfrentamiento. Además, sentir que siempre estamos jugando una ronda de eliminación directa para conseguir un trofeo, da un plus.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

El juego utiliza rollback netcode como forma de conexión multijugador y es un acierto. Este es el sistema que usa la mayoría de los juegos de lucha y que permite que jugadores de Argentina se enfrenten a jugadores de Estados Unidos y no sientan desventaja de ping por un sistema de predicción de movimientos. Sin embargo, en algunos momentos de la partida puede verse teletransportar la pelota aunque no deja de ser una forma de conectividad destacable.

NBA THE RUN apuesta a no tener microtransacciones y todo lo que se encuentra disponible en el juego como otros jugadores, ropa, burlas y estilos de canasta se consigue jugando. Esto también es una apuesta positiva que demuestra el interés del estudio de revivir estas viejas experiencias arcade pero. a la larga, hay que ver cuánto actualizan el juego y qué nuevos elementos le pueden sumar con el paso de las temporadas.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

En definitiva, NBA THE RUN es un divertido y frenético juego de básquet callejero que puede dar muchas horas de diversión con amigos. Su aspecto visual y el diseño de cada uno de los jugadores es algo para destacar y ojalá Play by Play Studios pueda hacer todo lo necesario para que la experiencia del juego evolucione y no se vuelva repetitiva en algún momento.

7 Un regreso arcade NBA THE RUN es un interesante y divertido juego de básquet que enfrenta a dos equipos de tres jugadores en partidos callejeros. Con muchos jugadores reales y una jugabilidad frenética, el título quiere traer a la actualidad una experiencia que ya no es tan habitual en la industria. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X