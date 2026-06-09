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IO Interactive y Saber Interactive remasterizan trilogía clásica de Hitman para consolas y PC

Los tres primeros títulos de la saga volverán en una edición remasterizada y compatibilidad para PlayStation 5, Xbox Series y PC

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Descubre los orígenes del asesino más letal del mundo con la trilogía que definió la serie HITMAN, remasterizada para plataformas modernas conservando los sistemas, el tono y la libertad que ofrece al jugador que hicieron de la franquicia un icono.

IO Interactive y Saber Interactive han anunciado el lanzamiento de Hitman Classic Trilogy Remastered, una colección remasterizada de los tres primeros juegos clásicos de la saga Hitman. Esta edición, prevista para 2027, estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, e incluirá Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin y Hitman: Contracts. El anuncio surge como respuesta a la creciente demanda de los seguidores de la franquicia tras el éxito comercial de 007 First Light, el proyecto más reciente de IO Interactive.

Desarrollo de la saga y características de la remasterización

La franquicia Hitman, que debutó en el año 2000, supuso un punto de inflexión en los géneros de sigilo y acción. Con Hitman: Codename 47, los jugadores conocieron al enigmático Agente 47 y experimentaron mecánicas de juego abiertas, permitiendo abordar los contratos de distintas maneras. Los títulos posteriores, como Silent Assassin y Contracts, definieron un tono más oscuro y pulido, consolidando la fórmula que ha dado fama a la saga.

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Esta remasterización, realizada por Saber Interactive en colaboración con IO Interactive, busca mantener la estructura original de los títulos mientras actualiza sus aspectos visuales para adaptarlos a la tecnología actual. Los juegos contarán con modelos de personajes renovados, escenarios con texturas de alta resolución y la opción de alternar instantáneamente entre los gráficos originales y los mejorados. Así, los jugadores más veteranos podrán revivir la experiencia clásica o descubrirla con una apariencia modernizada.

Uno de los principales atractivos es la inclusión de un modo foto, una función habitual en los juegos actuales. Este modo permitirá capturar y compartir momentos emblemáticos de las misiones, fomentando un componente social y creativo que amplía las posibilidades de interacción dentro de la comunidad. Además, la colección ofrecerá textos y voces en español, algo poco frecuente en las primeras entregas de la saga y que responde a la demanda de los jugadores hispanohablantes.

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Relevancia para la comunidad de jugadores

La decisión de relanzar las primeras entregas de Hitman en versión remasterizada llega tras el significativo éxito de IO Interactive, cuya colaboración con 007 First Light ha superado los tres millones de copias vendidas. Para muchos seguidores veteranos, esta trilogía constituye el fundamento sobre el que se ha construido la reputación de la saga. La actualización visual y las nuevas funciones no solo atraerán a una nueva generación de jugadores, sino que también renovarán el interés de quienes disfrutaron de los originales.

El estudio ha puesto énfasis en mantener la libertad de acción y las múltiples formas de resolver cada misión, conservando el distintivo principal de Hitman: la creatividad y la capacidad de improvisar. La ausencia de contenido adicional relacionado con la jugabilidad, aparte de las mejoras visuales y el modo foto, ha suscitado algunos debates en la comunidad. Mientras algunos usuarios esperaban innovaciones en las mecánicas del juego, otros valoran la fidelidad al diseño tradicional.

Por otra parte, la trilogía no incluirá títulos como Hitman: Sniper Assassin, Hitman: Blood Money ni Hitman: Absolution, por lo que su alcance se restringe a los primeros años de la franquicia. Esto podría decepcionar a quienes buscaban una recopilación más amplia, aunque el anuncio deja claro que el foco es la evolución inicial del personaje y de su universo.

Hitman Classic Trilogy Remastered, IO Interactive
Hitman Classic Trilogy Remastered, IO Interactive

Perspectivas y tendencias en la industria

La remasterización de juegos clásicos es una tendencia consolidada en la industria del videojuego, donde la nostalgia y el deseo de experiencias actualizadas influyen en las estrategias de las desarrolladoras. Con Hitman Classic Trilogy Remastered, IO Interactive y Saber Interactive buscan aprovechar el renovado interés por los inicios del Agente 47, al tiempo que mantienen el enfoque en futuras entregas de la franquicia.

La posibilidad de alternar entre los gráficos originales y los mejorados es cada vez más habitual en remasterizaciones recientes, ya que permite preservar el legado histórico del videojuego mientras se aprovechan los recursos tecnológicos actuales. La inclusión de doblaje y subtítulos en español amplía el alcance de la trilogía y demuestra el compromiso con el público internacional, particularmente en el mercado hispanohablante.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre posibles mejoras jugables adicionales ni material oficial de gameplay, el anuncio ya ha generado una respuesta positiva, reflejada en las reservas previas y la atención en redes sociales. La experiencia, centrada en el sigilo, el uso de disfraces y la experimentación en cada contrato, sigue siendo el núcleo de la propuesta. Para quienes siguen la franquicia y para nuevos jugadores, esta colección representa la oportunidad ideal para conocer los orígenes del asesino silencioso más reconocido del mundo digital.

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