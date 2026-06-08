Doom: The Dark Ages expandirá su historia con el nuevo DLC Revelations

Doom: The Dark Ages presenta un tráiler de su DLC.

El universo de Doom está a punto de recibir nuevas amenazas y desafíos con el anuncio oficial de la expansión de historia Revelations para Doom: The Dark Ages, publicada por Bethesda Softworks y desarrollada por id Software. Tanto este contenido descargable de pago como la actualización gratuita Ripatorium 3.0 estarán disponibles a partir del 7 de julio y buscan renovar la experiencia de juego para los millones de seguidores de la franquicia en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Nuevos contenidos: armas inéditas, enemigos y niveles adicionales

Bethesda ha informado que Revelations aportará una dimensión diferente al combate del juego mediante la incorporación del arma Chain Spear. Esta herramienta ofrece a los jugadores nuevas posibilidades de movilidad y potencia, recompensando a quienes perfeccionen su manejo con una experiencia de juego más intensa. Asimismo, se agregarán nuevos niveles que presentan puzzles más complejos, demonios desconocidos y secretos por explorar.

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La trama del contenido descargable sitúa al Slayer, protagonista del juego, en una situación crítica: tras resultar herido y sufrir una traición, debe hallar la manera de escapar de un purgatorio implacable. Solo al enfrentarse a verdades ocultas y cooperar con un acompañante enigmático podrá reunir la fuerza requerida para combatir una abominación que desafía incluso a los dioses y, de esta forma, liberar a sus seguidores. Estas incorporaciones constituyen tanto un aliciente para los jugadores habituales como una invitación a quienes desean retos significativos y mayor variedad narrativa.

El DLC tendrá un costo de 19,99 dólares en su versión independiente, pero estará disponible sin cargo adicional para quienes posean la Digital Upgrade, la Premium Edition o el Collector’s Bundle del juego. Aquellos que completen el contenido adicional desbloquearán tres mapas exclusivos, nuevos enemigos y armas mejoradas, lo que amplía considerablemente la rejugabilidad.

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Repercusión para los jugadores y opiniones de la comunidad

La llegada de estas expansiones afecta directamente a la comunidad de Doom: The Dark Ages, que en pocos meses ha superado los 3 millones de jugadores, de acuerdo con datos oficiales de Bethesda. El título debutó en mayo de 2025 y pronto se consolidó como el mayor éxito en la historia de id Software, multiplicando por siete el número inicial de jugadores respecto a Doom Eternal.

La crítica especializada ha elogiado la propuesta, dándole una calificación promedio de 85 en Metacritic y destacando el retorno a las raíces más intensas de la franquicia. De acuerdo con reseñas internacionales, el principal acierto reside en el adictivo ciclo de combate y la capacidad del juego para reinventarse, manteniendo al mismo tiempo su distintivo nivel de brutalidad y exigencia. No obstante, algunos especialistas han señalado que ciertas propuestas innovadoras no han resultado tan efectivas y pueden desviar al jugador del núcleo mecánico central.

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En este marco, la expansión Revelations y el parche gratuito buscan abordar estas áreas de mejora y sumar complejidad tanto narrativa como jugable. La inclusión de la nueva arma, los mapas adicionales y la variedad de opciones evidencian el interés del estudio por satisfacer las expectativas de sus usuarios.

Doom: The Dark Ages, de Bethesda Softworks

Ripatorium 3.0: nuevas opciones de personalización y ajustes gratuitos

Junto al DLC de pago, todos los propietarios de Doom: The Dark Ages recibirán sin costo adicional el parche Ripatorium 3.0. Esta actualización introduce opciones de personalización avanzadas, mejora la generación de códigos de acceso para el modo arena y facilita guardar y cargar configuraciones propias.

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Ripatorium es el modo de desafíos configurables, donde los jugadores pueden enfrentar oleadas de enemigos bajo condiciones diseñadas por ellos mismos. Con las herramientas añadidas, los usuarios tendrán mayor control sobre la experiencia, podrán compartir configuraciones con amigos y adaptar el nivel de dificultad a sus preferencias individuales, una función especialmente apreciada por quienes valoran la competencia y el perfeccionamiento.

En cuanto a contenidos exclusivos, quienes adquieran la Premium Edition o el Collector’s Bundle desbloquearán tres mapas adicionales, más enemigos y armas mejoradas al finalizar el contenido del DLC, lo que refuerza el incentivo de optar por estas ediciones.

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