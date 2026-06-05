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Summer Game Fest 2026 - SAW: Genesis, la franquicia de terror vuelve al mundo de los videojuegos

Con una impronta que muestra mucha más atención en la narrativa, Bloober Team se luce nuevamente

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SAW: Genesis - SGF
SAW: Genesis - SGF

La franquicia SAW comienza en 2004 cuando el director James Wan decide readaptar su propio cortometraje. La película es un éxito total y da por resultado nueve “secuelas”, por así decirle. Y lo pongo entre comillas porque la cronología de la historia varía, incluso rompe con su propio canon muchas veces.

Ahora, al recordado Saw: The Video Game que salió en 2009 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, se le sumará una nueva propuesta interactiva con el lanzamiento de SAW: Genesis, un título presentado durante el Summer Game Fest que llevará a los jugadores a explorar los orígenes de esta oscura historia, situada más de cien años antes de los acontecimientos conocidos por los seguidores de la saga.

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SAW: Genesis - SGF
SAW: Genesis - SGF

El proyecto apostará por una fórmula de multijugador asimétrico en la que cuatro participantes asumirán roles muy diferentes. Tres de ellos deberán colaborar y sobrevivir a una serie de desafíos letales, mientras que el cuarto encarnará al denominado Juez, responsable de diseñar y controlar las trampas que pondrán a prueba a los demás. Como se puede ver en el trailer, todo esto podría ser el inicio de nuestro querido Billy.

Según lo que se puede leer en la web, este personaje (Juez) está marcado por los recuerdos de la Primera Guerra Mundial y busca transformar a las personas mediante el sufrimiento y el sacrificio, algo que él vivió en carne propia y que considera que es algo que puede transformar a quienes él crea lo merezcan. Para ello contará las tan esperadas trampas, que son el eje central de cada partida.

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SAW: Genesis - SGF
SAW: Genesis - SGF

Sin embargo, uno de los detalles que intenta separar a SAW: Genesis de otros exponentes del género es precisamente el papel de su antagonista. A diferencia de Dead by Daylight (su comparación más directa), en este caso en lugar de perseguir y eliminar directamente a los supervivientes, el Juez será vulnerable.

SAW: Genesis llega de la mano de Bloober Team, y pretende trasladar el espíritu de la saga de terror. Así como The Casting of Frank Stone intentó agrandar el universo respecto a Dead by Daylight, este título intentará lo mismo.

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