De la mano de Refactor Games y Delphi, FIFA inaugura una nueva era con FIFA World Cup: Launch Edition

FIFA World Cup: Launch Edition presenta su tráiler.

La esperada separación entre FIFA y Electronic Arts ha dado lugar al lanzamiento de FIFA World Cup 2026, un juego que representa el retorno de la organización deportiva al sector de los videojuegos de fútbol domésticos y el inicio de una nueva etapa junto a Netflix, el gigante del streaming. Este título, llamado en su primera versión FIFA World Cup: Launch Edition, estará disponible a partir del 11 de junio exclusivamente y sin coste adicional para los suscriptores de Netflix, con un claro énfasis en la accesibilidad y la innovación tecnológica.

Fin de la asociación con EA Sports y nuevo rumbo junto a Netflix

El acuerdo de casi treinta años entre FIFA y Electronic Arts concluyó en 2023 con FIFA 23, el último juego en portar la histórica licencia. Tras este cierre, EA continuó bajo el nombre EA Sports FC, lo que permitió a FIFA explorar nuevas posibilidades en la industria. La federación internacional decidió aliarse con Netflix, empresa líder en el entretenimiento digital, para desarrollar una alternativa completamente nueva, con el objetivo de transformar el acceso a los videojuegos de fútbol.

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Este cambio de socio no representa únicamente una modificación comercial, sino también el inicio de una nueva etapa creativa. Gianni Infantino, presidente de FIFA, expresó su intención de construir el mejor videojuego de fútbol en cualquier plataforma, remarcando la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de consumo, donde el streaming y la accesibilidad son factores centrales.

Características del juego y enfoque en la accesibilidad

FIFA World Cup: Launch Edition permitirá a los usuarios elegir entre las 48 selecciones masculinas clasificadas para el Mundial 2026 y competir en 16 estadios reales, con la posibilidad de controlar un total de 1,248 futbolistas. El diseño del juego contempla la opción de que hasta cuatro jugadores participen al mismo tiempo utilizando sus teléfonos móviles como controles, aprovechando así la conectividad y facilidad de uso que ofrecen las plataformas modernas.

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Desde Netflix se ha enfatizado que no es necesario contar con experiencia previa en videojuegos para disfrutar de esta edición. La propuesta se describe como una simulación de fútbol optimizada, rápida, fluida y entretenida para disfrutar con amigos, y está adaptada tanto para expertos como para quienes se inician en los videojuegos deportivos.

Esta accesibilidad facilita que personas diversas participen, desde familias hasta grupos de amigos, eliminando las barreras asociadas al uso de consolas o periféricos especializados. Con solo un televisor y una suscripción a Netflix, cualquier usuario puede sumarse a la experiencia del torneo mundial y compartir partidas en casa.

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Desarrollo, evolución y responsables del proyecto

El desarrollo de FIFA World Cup 2026 está a cargo de Delphi Interactive, una empresa de California encargada de reinventar la famosa saga tras la desvinculación con EA Sports. Delphi trabaja en colaboración con Refactor Games, reconocida por su anterior labor en Football Simulator, y juntas buscan no solo mantener el prestigio de la marca FIFA, sino también innovar en la forma de jugar y experimentar el fútbol digital.

Un elemento clave en esta renovación es Julien Merceron, recientemente incorporado al equipo, quien cuenta con experiencia como responsable tecnológico en títulos reconocidos como los Pro Evolution Soccer de Konami, desarrollados sobre el Fox Engine. El conocimiento de Merceron en lo referente a motores gráficos se considera esencial para brindar un nuevo impulso técnico a la franquicia de FIFA.

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Netflix destaca que FIFA World Cup: Launch Edition es tan solo el inicio de un proyecto a largo plazo. El juego está pensado como una plataforma en constante evolución, que recibirá mejoras y actualizaciones con el paso del tiempo, ajustándose tanto a los cambios del Mundial 2026 como a las opiniones y necesidades de los usuarios. Este enfoque flexible contrasta con los lanzamientos anuales cerrados de otros simuladores deportivos y fomenta una interacción sostenida.

FIFA World Cup: Launch Edition, de Delphi Interactive.

Impacto en los usuarios y el sector de los videojuegos

El lanzamiento de FIFA World Cup 2026 en Netflix supone un cambio respecto a los modelos tradicionales de distribución, que exigían que los usuarios adquirieran consolas específicas o copias físicas. Ahora, quienes ya estén suscritos a la plataforma podrán acceder al juego sin costes adicionales, facilitando el acceso y la integración en el entorno doméstico.

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Usuarios que antes no podían disfrutar de estos títulos por no contar con una consola o no querer invertir en hardware extra, ahora podrán sumarse a la experiencia del Mundial de fútbol directamente desde el televisor y utilizando su teléfono móvil. Este enfoque inclusivo tiene el potencial de transformar el panorama de los videojuegos deportivos, ampliando el interés a sectores que antes quedaban excluidos por razones tecnológicas o económicas.

El respaldo de FIFA y la alianza con Netflix marcan también un precedente en la convergencia entre el sector televisivo y el del videojuego, diluyendo las fronteras entre ambos. Queda por ver la reacción del público habitual de los juegos de fútbol y si esta estrategia logrará atraer y retener a nuevas generaciones de aficionados.

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