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Nintendo Switch 2 recibe Lego Batman: Legacy of the Dark Knight y su DLC Caótica en septiembre

Los fans de Batman y LEGO podrán explorar Gotham en Nintendo Switch 2 con el lanzamiento del esperado título

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, un homenaje al universo del Caballero Oscuro bajo el característico estilo de la saga Lego, llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 18 de septiembre, según confirmó Warner Bros. El juego, que ya fue lanzado previamente en Xbox Series, PlayStation 5 y PC, arribará a la consola de Nintendo acompañado de su primer gran contenido descargable: la Mayhem Collection o Colección Caótica.

Este anuncio representa un hecho relevante para los seguidores de Batman y de los videojuegos, quienes tendrán acceso a una versión adaptada para la nueva generación portátil junto a contenido adicional que amplía la experiencia de juego.

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Importancia del lanzamiento en Switch 2

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ha sido valorado por la crítica como uno de los mejores tributos a la franquicia DC Comics dentro del universo Lego. Los jugadores de Switch 2 podrán explorar una Gotham City reconstruida con atención al detalle, llena de referencias a cómics, películas, series y videojuegos previos del personaje. La llegada del título a la nueva consola es una oportunidad para quienes buscan portabilidad sin renunciar a la calidad, ya que la adaptación conserva todos los elementos fundamentales presentes en las ediciones de mayor rendimiento.

Los desarrolladores han recalcado la capacidad del hardware de Switch 2 para replicar la viveza gráfica y el humor que caracteriza a la franquicia, con Christian Donlan describiendo el resultado como “un desfile interminable de referencias y bromas irresistibles”. Esta versión, además, cuenta con un nuevo tráiler creado especialmente para exhibir las funciones optimizadas del juego en la consola híbrida de Nintendo.

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La Mayhem Collection: Expansión y contenido descargable que acompaña el lanzamiento

Al coincidir con el estreno de la versión para Switch 2, también llegará a todas las plataformas el esperado contenido descargable Mayhem Collection, incluido para quienes posean la Deluxe Edition. Esta expansión añade un nuevo Modo Caos, protagonizado por los conocidos villanos The Joker y Harley Quinn, quienes cuentan con mecánicas, habilidades y accesorios exclusivos que suman una dimensión estratégica al juego. Entre sus principales atractivos se encuentra una misión argumental en la que ambos personajes realizan un espectacular escape del Asilo Arkham, provocando caos en las calles de Gotham.

El paquete adicional incorpora también el Sinister Pack, que incluye siete atuendos inéditos -uno para cada personaje original disponible-, cinco objetos nuevos para la Batcueva y un Batmóvil novedoso que amplía las posibilidades de exploración. La introducción de contenido adicional ha sido considerada por la crítica como un punto destacable para la longevidad y rejugabilidad del título, permitiendo a los jugadores experimentar maneras renovadas de enfrentar los desafíos en Gotham.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Shai Matheson y la nueva interpretación del Caballero Oscuro

Una de las incorporaciones que más interés ha generado entre la comunidad es la interpretación de Batman bajo la voz de Shai Matheson. En una entrevista reciente, Matheson compartió detalles sobre el proceso de preparación para su papel y explicó cómo intentó homenajear a los actores que previamente interpretaron al personaje tanto en cómics como en producciones audiovisuales. Su enfoque, según los medios, aporta profundidad al protagonista y se vincula con la tradición que ha convertido a Batman en una figura reconocida en todo el mundo.

La recepción hacia Matheson por parte de fans y críticos ha sido positiva, en parte debido a su habilidad para equilibrar el humor propio del universo Lego con la seriedad y los matices característicos del superhéroe. Esta combinación incrementa el atractivo del título para una audiencia diversa, desde seguidores veteranos hasta nuevas generaciones de jugadores. El papel principal de Batman en el juego se sostiene no sólo en la narrativa, sino también en la variedad de opciones jugables y secretos a descubrir en toda la ciudad.

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