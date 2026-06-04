IO Interactive no publicará próximos juegos de James Bond, quedando Amazon Games como principal editora

007 First Light, de IO Interactive.

El anuncio reciente de Jeff Gattis, gerente general de gaming en Amazon, representa un punto de inflexión para el futuro de los videojuegos basados en James Bond. Tras el éxito inicial de 007 First Light, que vendió 1,5 millones de copias en sus primeras 24 horas, Amazon y MGM Studios han confirmado que publicarán todos los proyectos relacionados con la franquicia, cambiando la posición anterior de IO Interactive como autoeditora.

Esta decisión surge tras la adquisición, en 2025, de MGM y sus propiedades intelectuales, incluidos los derechos de James Bond, por parte de Amazon, lo que le otorga control creativo y comercial sobre futuras entregas.

PUBLICIDAD

Antecedentes: de IO Interactive a Amazon

La trayectoria de James Bond en el ámbito de los videojuegos experimentó un nuevo impulso con el lanzamiento en 2026 de 007 First Light. IO Interactive, reconocida por la saga Hitman, se encargó del desarrollo y publicación del juego gracias a un acuerdo previo con los titulares originales de los derechos, Barbara Broccoli y Michael G Wilson, suscrito antes de la compra de MGM por Amazon. La venta de la productora a la empresa tecnológica alteró el equilibrio en la gestión del personaje.

Aunque IO Interactive demostró su capacidad creativa, con críticas que calificaron a 007 First Light como un clásico genuino y no simplemente un Hitman ajustado al universo James Bond, la adquisición de la propiedad intelectual por parte de Amazon implicó que dicho acuerdo fue solo una excepción. Jeff Gattis explicó que, aunque no estuvieron involucrados en First Light, tienen actualmente un interés como propietarios de los derechos, y su participación comenzó después del acuerdo con IO. De esta manera, cualquier nuevo juego pasará en principio por Amazon Game Studios y MGM.

PUBLICIDAD

Nueva estrategia editorial de Amazon para James Bond

El cambio en los derechos de publicación de los videojuegos de James Bond se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Amazon para aprovechar al máximo el potencial de las franquicias que posee. Jeff Gattis definió esta integración gradual de películas, series y videojuegos como una oportunidad inédita para expandir los universos narrativos. Según sus declaraciones recientes, la línea entre video, cine y videojuegos se vuelve cada vez más difusa. Usó como ejemplo el caso de Tomb Raider, cuya serie en Prime Video estará sincronizada con el desarrollo de nuevos videojuegos.

La compra de MGM proporcionó a Amazon un extenso catálogo de más de cuatro mil películas y diecisiete mil episodios de televisión, aunque el valor real radica ahora en la capacidad para crear ecosistemas de entretenimiento conectados. En el caso de James Bond, esto supone que los próximos juegos podrán integrarse o estar coordinados con lanzamientos audiovisuales, lo que permite generar sinergias tanto de mercado como de narrativa. Sin embargo, la experiencia de Amazon con videojuegos originales no es tan sólida, como lo evidencian títulos fallidos como Crucible y King of Meat, de modo que el éxito con franquicias históricas como James Bond podría significar un cambio importante.

PUBLICIDAD

El futuro de IO Interactive

La continuidad de IO Interactive como desarrollador de futuros juegos de James Bond depende de negociaciones que aún no han sido confirmadas. Aunque IO ya no sería la editora, no se descarta que el estudio danés pueda continuar trabajando en la franquicia. Jeff Gattis aclaró que IO todavía podría llegar a un acuerdo con Amazon para desarrollar una secuela, pero la publicación correspondería a Amazon Game Studios.

Un eventual acuerdo resultaría fundamental para mantener la continuidad creativa que tanto los críticos como los jugadores han destacado en el primer juego. Sin embargo, debido al cambio de responsabilidades, el futuro exacto de IO Interactive respecto a James Bond permanece incierto. El interés de Amazon se centra especialmente en controlar las condiciones comerciales y la publicación global de las futuras entregas, aprovechando su infraestructura y recursos financieros. Por otro lado, la comunidad gamer sigue atenta para ver si el estilo característico de IO podrá mantenerse bajo un esquema más corporativo.

PUBLICIDAD

(Crédito: The New York Times)

Impacto en la industria y la comunidad de jugadores

Para el público, la principal consecuencia inmediata es la garantía de nuevas entregas de la serie Bond, respaldada por el éxito comercial y crítico de 007 First Light. Amazon, gracias a su acceso a importantes presupuestos y plataformas como Prime Video, cuenta con los medios para aumentar la visibilidad y el alcance de los próximos títulos.

Sin embargo, crecen las preocupaciones sobre el grado de libertad creativa de los estudios desarrolladores frente a grandes empresas tecnológicas. Dentro de la industria, el caso de James Bond se analiza como ejemplo de cómo la integración vertical, que abarca desde la propiedad intelectual cinematográfica hasta la creación y distribución del videojuego, podría transformar la relación entre tecnología y entretenimiento. A largo plazo, la forma en que Amazon gestione y aproveche franquicias como James Bond y Tomb Raider será observada como un indicador relevante para el futuro de las grandes licencias en el mundo de los videojuegos.

PUBLICIDAD