NBA THE RUN tendrá beta abierta gratuita este 30 de mayo en consolas y PC

NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

NBA THE RUN confirmó una beta abierta que se podrá jugar el próximo 30 de mayo en PlayStation 5, Xbox Series y Steam. La prueba no requerirá registros ni códigos para participar. El nuevo juego de básquet callejero desarrollado por Play by Play Studios apuesta por partidas 3v3 con figuras de la NBA y tendrá cross-play completo entre plataformas. Será además la primera vez que el título pueda jugarse en consolas.

Durante esta beta, los jugadores podrán probar dos modos principales: Knockout Squads, donde cada usuario controla a un único integrante del equipo, y Knockout Solos, que permite manejar a los tres jugadores de la escuadra.

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Entre las estrellas disponibles para la prueba aparecen nombres como Stephen Curry, LeBron James, Luka Dončić, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, entre otros. También estará disponible la leyenda callejera ficticia Destiny “DJ” Jackson.

NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

La beta incluirá volcadas avanzadas, gestos y movimientos especiales como crossovers, Shammgods y Slip ‘N Slides, apuntando a un gameplay enfocado en el estilo y la personalización dentro de la cancha.

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El lanzamiento oficial de NBA THE RUN será el 9 de junio con dos ediciones. La Standard Edition costará $29,99 dólares, mientras que la Deluxe Edition tendrá un precio de $39,99 dólares e incluirá variantes rookie de Curry, Dončić y Durant, además de 1000 CRED para desbloquear contenido cosmético y objetos dentro del juego.

Uno de los principales modos del juego será “Run the World Tournament”, un torneo de eliminación de cuatro rondas que llevará a los equipos por distintas canchas callejeras inspiradas en ciudades del mundo hasta llegar a las finales por el trofeo principal.

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Según sus desarrolladores, el título contará con más de 30 estrellas de la NBA y cinco leyendas ficticias del streetball, con un sistema online basado en rollback netcode para ofrecer partidas fluidas y sincronizadas.