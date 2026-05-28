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NBA THE RUN tendrá beta abierta gratuita este 30 de mayo en consolas y PC

El juego de Play by Play Studios podrá probarse en consolas por primera vez mediante una nueva beta

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.
NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

NBA THE RUN confirmó una beta abierta que se podrá jugar el próximo 30 de mayo en PlayStation 5, Xbox Series y Steam. La prueba no requerirá registros ni códigos para participar. El nuevo juego de básquet callejero desarrollado por Play by Play Studios apuesta por partidas 3v3 con figuras de la NBA y tendrá cross-play completo entre plataformas. Será además la primera vez que el título pueda jugarse en consolas.

Durante esta beta, los jugadores podrán probar dos modos principales: Knockout Squads, donde cada usuario controla a un único integrante del equipo, y Knockout Solos, que permite manejar a los tres jugadores de la escuadra.

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Entre las estrellas disponibles para la prueba aparecen nombres como Stephen Curry, LeBron James, Luka Dončić, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, entre otros. También estará disponible la leyenda callejera ficticia Destiny “DJ” Jackson.

NBA THE RUN, de Play by Play Studios.
NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

La beta incluirá volcadas avanzadas, gestos y movimientos especiales como crossovers, Shammgods y Slip ‘N Slides, apuntando a un gameplay enfocado en el estilo y la personalización dentro de la cancha.

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El lanzamiento oficial de NBA THE RUN será el 9 de junio con dos ediciones. La Standard Edition costará $29,99 dólares, mientras que la Deluxe Edition tendrá un precio de $39,99 dólares e incluirá variantes rookie de Curry, Dončić y Durant, además de 1000 CRED para desbloquear contenido cosmético y objetos dentro del juego.

Uno de los principales modos del juego será “Run the World Tournament”, un torneo de eliminación de cuatro rondas que llevará a los equipos por distintas canchas callejeras inspiradas en ciudades del mundo hasta llegar a las finales por el trofeo principal.

Según sus desarrolladores, el título contará con más de 30 estrellas de la NBA y cinco leyendas ficticias del streetball, con un sistema online basado en rollback netcode para ofrecer partidas fluidas y sincronizadas.

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