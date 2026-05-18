‘Terraria’ cumple 15 años con más 70 millones de copias vendidas y promete más actualizaciones

Terraria - Re-Logic

Terraria, el popular sandbox desarrollado por Re-Logic, ha alcanzado un hito doble en 2026: su 15º aniversario y la notable cifra de 70 millones de unidades vendidas en PC, consolas y dispositivos móviles. En medio de un contexto donde muchos juegos similares eligen modelos de negocio basados en transacciones y suscripciones, la compañía ha asegurado que el universo de Terraria continuará expandiéndose y que su desarrollo no finalizará con la llegada de la esperada actualización 1.4.6 ni con el soporte para juego cruzado.

El mensaje que Re-Logic ha compartido para conmemorar el aniversario trasciende las cifras. El estudio reconoce que alcanzar las 70 millones de copias vendidas es algo “tan increíble como humilde”, poniendo énfasis en el papel fundamental que juega la comunidad. El equipo afirmó que “ustedes son el motor que hace que todo esto funcione”, destacando cómo la pasión y el apoyo continuos tanto de jugadores experimentados como de quienes se inician ahora, permiten que el juego crezca sin recurrir a precios elevados ni a sistemas de microtransacciones.

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Terraria - Re-Logic

En el panorama actual de la industria de los videojuegos, donde los modelos con micropagos y servicios son cada vez más frecuentes, el caso de Terraria resulta cada vez más singular. El título sigue creciendo gracias a la actividad de sus seguidores, tanto en la comunidad de creadores de contenido como entre quienes disfrutan del sandbox en solitario. Re-Logic pone en valor el intercambio con sus usuarios, comprometiéndose a lanzar nuevas versiones que atiendan sus sugerencias y necesidades. Esta retroalimentación ha sido esencial para la vigencia de Terraria y para la decisión de ampliar su desarrollo más allá del plan inicial.

Uno de los puntos más importantes del anuncio con motivo del aniversario es la certeza de que la historia de Terraria está lejos de terminar. Re-Logic ha confirmado que la función de juego cruzado acompañará la actualización 1.4.6, pero también ha anunciado que después llegarán más lanzamientos con contenido adicional, lo que es una buena noticia para una comunidad que durante años ha especulado sobre supuestas “últimas actualizaciones”.

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Terraria - Re-Logic

La celebración de los 15 años de Terraria no se limita sólo a anuncios digitales. Entre los productos especiales preparados se encuentra una edición de colección, titulada 15th Anniversary Collector’s Edition. Además, en colaboración con Lost in Cult, Re-Logic lanzará el libro Terraria: Design Works, una retrospectiva que aborda la evolución, el diseño y las anécdotas internas del juego desde su estreno en 2011 hasta la actualidad. El libro podrá adquirirse en preventa a partir del 28 de mayo y ofrecerá material inédito, así como testimonios de los desarrolladores sobre el proceso creativo detrás del sandbox.

Por todo lo demás, las cifras hablan por sí solas: después de quince años en el mercado, Terraria no solo se mantiene vigente, sino que sigue registrando un importante volumen de ventas anual. El apoyo entre la comunidad, el trabajo de los creadores de contenido y las constantes actualizaciones han garantizado que nuevas generaciones de jugadores sigan interesándose por el juego. Re-Logic ha conseguido crear un espacio donde los usuarios pueden disfrutar de la experiencia completa sin asumir gastos adicionales, lo que constituye una excepción notable en la industria actual.

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