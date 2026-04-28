Cómo derrotar al Almudron en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, cada región guarda sus propios desafíos. En la zona de Tarquan, uno de los encuentros más emblemáticos es contra el Almudron, un monstruo que domina el terreno con su control del lodo. ¿Querés saber cómo derrotarlo y aprovechar sus habilidades para tu aventura? En esta guía te explicamos desde sus patrones de ataque hasta su rol crucial en el sistema de mutaciones.

Cómo aprovechar el triángulo de tipos contra el Almudron

El Almudron está clasificado como un monstruo de tipo Potente. Para dominar el enfrentamiento, debés aplicar la lógica del rock-paper-scissors del juego. Su ataque principal es de este tipo, por lo que tenés que contrarrestarlo utilizando ataques de tipo Ágil, ya que la agilidad vence a la fuerza en este sistema.

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Si vos y tu Monstie ejecutan un ataque de tipo Ágil contra el Almudron mientras este te apunta directamente, realizarán un Ataque Doble: esta acción no solo anula el daño del enemigo, sino que también carga rápidamente tu indicador de vínculo. Esto te da una ventaja crucial en el ritmo del combate.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Dominar su habilidad de lodo

El movimiento más característico y peligroso del Almudron es su Infierno de lodo o Trampa de lodo. Esta habilidad rodea al objetivo con lodo durante varios turnos e inflige daño de agua constante. Tené en cuenta que este efecto puede complicar mucho la batalla si no te movés con estrategia.

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Sin embargo, este mismo lodo tiene una utilidad estratégica más allá del combate directo. Es la herramienta necesaria para repeler al Odogaron Invasor, ya que el lodo reduce el fuego de sus garras y lo hace tropezar. Saber esto te da un recurso valioso para otra parte de tu aventura.

Dónde encontrar y obtener al Almudron

Este monstruo se encuentra de forma nativa en la zona de los Restos del Gran Dragón, situada en la región de Tarquan. Su ecosistema está perfectamente adaptado a este lugar, por lo que es acá donde podés rastrearlo para un combate.

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Si lo que buscás es sumarlo a tu equipo, podés encontrar sus huevos en las guaridas de esta misma región. Explorá los Restos del Gran Dragón a fondo para localizar los nidos. Así tendrás la chance de conseguir a tu propio Almudron.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Su papel crucial en las mutaciones de monsties

El Almudron es una pieza clave para los jugadores que buscan completar su Monstipedia. Para desbloquear la mutación del Tigrex Garra Parda, se requiere tener cuatro monstruos de tipo Potente en el mismo hábitat.

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Al ser un tipo Potente nativo de los Restos del Gran Dragón, incluir al Almudron en tu hábitat facilita enormemente cumplir este requisito. Planificá tu colección con este dato en mente si tu objetivo es obtener a este poderoso Grimclaw Tigrex.

Consejos de armas y estrategia

Dado que el Almudron utiliza lodo y ataques físicos pesados, considerá usar un Martillo. Esta arma es ideal para dañar su indicador de alma wyvern y buscar un derribo. Este derribo te permitirá asestar golpes críticos garantizados, dándote una ventana de oportunidad para atacar sin respuesta.

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Por otro lado, los monstruos que dependen de estados físicos suelen ser vulnerables a la Parálisis o el Veneno. Aplicar estos estados alterados puede ayudar a controlar el ritmo del combate. Esto es especialmente útil mientras el efecto de lodo está activo en tu equipo.

Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, enMalditos Nerdstenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.

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