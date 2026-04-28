Arc Raiders estrena la actualización Riven Tides con un mapa costero y mejoras para PlayStation 5 Pro

ARC Raiders

La esperada actualización Riven Tides llegó hoy a Arc Raiders, el popular shooter cooperativo desarrollado por Embark Studios, sumando un mapa costero completamente nuevo, un enemigo aéreo inédito llamado Arc Turbine y diversas actividades diseñadas para renovar la experiencia de los usuarios. El parche, disponible desde las 11:00 (hora peninsular española) del 28 de abril, incorpora también recompensas limitadas y novedades técnicas para los jugadores en PlayStation 5 Pro.

Novedades en el mapa, exploración y peligros

El contenido principal de Riven Tides es el nuevo mapa ubicado en la costa occidental del Rust Belt. La narrativa contextualiza esta zona como un espacio abandonado en dos ocasiones: primero durante el éxodo inicial y después debido a que los supervivientes de la Primera Oleada no lograron resistir el dominio de las máquinas ARC. Los jugadores explorarán áreas tan variadas como el puerto de Exodus y el hotel Panorama Azzurro, transitando por playas desiertas, un astillero y sectores industriales que ofrecen múltiples oportunidades para explorar y combatir.

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Riven Tides apuesta por la verticalidad y la movilidad mediante la introducción de dos objetos fundamentales: Crash Mat y Powered Descender, diseñados para reducir el daño por caída y habilitar desplazamientos más atrevidos entre diferentes alturas y desniveles. Estos dispositivos incentivan el uso de estructuras elevadas y zonas de difícil acceso, pero requieren plantear estrategias cuidadosas para no quedar en desventaja táctica.

Una característica adicional es la incorporación de la condición menor de mapa denominada Beachcombing. Durante la exploración, los jugadores pueden encontrar el Dockmaster’s Detector, una herramienta que permite rastrear la arena en busca de botines ocultos. Sin embargo, utilizar este detector implica renunciar a parte de la capacidad ofensiva, ya que ocupa espacio destinado a armas, y muchos de los mejores premios se encuentran en áreas expuestas, aumentando así el riesgo en cada intento de saqueo.

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El Arc Turbine: un nuevo desafío en el aire

El principal peligro introducido por la actualización es el Arc Turbine, un enemigo flotante que patrulla los cielos del Rust Belt. Embark Studios lo describe como una máquina impresionante que a distancia presenta una apariencia inofensiva, pero que se vuelve agresiva cuando los jugadores se acercan. El combate contra este ente implica mecánicas diferenciadas que exigirán a los equipos adoptar nuevas tácticas, centradas en la paciencia y la precisión, ya que el Arc Turbine destaca por sus avanzadas capacidades defensivas.

La introducción de este enemigo trae consigo enfrentamientos aéreos que no solo elevan la dificultad, sino que proponen una experiencia novedosa dentro del universo de Arc Raiders. Según los desarrolladores, combatir contra el Arc Turbine representa una dinámica única que obligará a los jugadores a adaptarse a un perfil de amenaza diferente a todo lo anterior en el título.

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Además, Riven Tides presenta modelos de barcos en miniatura ocultos por diferentes zonas del mapa, lo que añade un incentivo adicional para quienes disfrutan de la exploración detallada y del coleccionismo.

Eventos temporales y recompensas para la comunidad activa

El parche llega acompañado del evento temporal Last Resort, disponible hasta el 25 de mayo. Durante este periodo, la experiencia acumulada en cualquier escenario se convierte en Merits, una moneda especial que permite desbloquear hasta tres páginas de recompensas exclusivas. Los jugadores tienen la oportunidad de buscar y recolectar los mencionados modelos en miniatura de barcos, cada uno con un valor específico de Merits según su nivel de rareza, lo que fomenta la exploración y la competencia centrada en la obtención de objetos exclusivos.

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Otra incorporación relevante es el Raider Project denominado Avian Alarm. Esta misión secundaria desafía a los usuarios a crear un sistema de alerta improvisado instalando jaulas en boyas situadas en la costa del mapa de Riven Tides para atrapar aves, que funcionan como centinelas de cambios sísmicos y atmosféricos. Completar cada una de sus cinco fases otorga herramientas útiles, como el Dockmaster’s Detector o los Gel Patches, así como accesorios personalizables y tokens para avanzar en la progresión del perfil del jugador.

La actualización también añade cosméticos nuevos que pueden encontrarse dentro de las recompensas o adquirirse con la moneda del evento, aumentando las opciones de personalización para personajes y equipamiento.

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ARC Raiders, de Embark Studios.

Mejoras técnicas y nuevos retos para la base de usuarios

Uno de los aspectos destacados por la comunidad es la optimización gráfica de la versión para PS5 Pro, que ahora cuenta con soporte mejorado para PSSR (Pixel Stream Super Resolution). Esta funcionalidad reduce el efecto ghosting y mejora la estabilidad de imagen, factores importantes en la jugabilidad competitiva de los shooters y especialmente apreciados por quienes priorizan el rendimiento visual sin sacrificar la fluidez.

En relación con la recepción global, a pesar de que el lanzamiento de otros títulos recientes como Marathon no ha afectado significativamente al número de jugadores de Arc Raiders, Embark Studios mantiene sin cambios su hoja de ruta anual, mostrando confianza en el interés que despierta su nuevo contenido.

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El compromiso por añadir mayor profundidad a las Expediciones y la próxima revisión de los árboles de habilidades evidencian la intención de mantener el dinamismo en la experiencia de usuario, aspecto fundamental para sostener una base de jugadores activa y satisfecha.

Con estos cambios, Arc Raiders busca consolidarse como una experiencia cooperativa exigente y en permanente evolución, desafiando la coordinación y el ingenio de sus jugadores ante cada nuevo enemigo y entorno que se introduce.

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