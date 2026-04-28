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Monster Hunter Stories 3: cómo derrotar al Magnamalo y qué recompensas brinda

Te contamos cómo predecir sus ataques, aprovechar sus debilidades cambiantes y qué recompensas obtendrás al derrotar a este temible jefe

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Llegar al final de la misión El Meridiano Norte en Monster Hunter Stories 3 te enfrenta a uno de los picos de dificultad más memorables: el combate contra el Magnamalo, también conocido como la Bestia Guardián.

Este monstruo imponente actúa como guardián justo antes de que puedas cruzar hacia el territorio de los Wyverianos. En esta guía te explicamos todo lo que necesitás para prepararte y salir victorioso, prediciendo sus ataques y aprovechando sus debilidades.

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Cómo predecir y contrarrestar sus patrones de ataque

El Magnamalo es un monstruo dinámico que altera su estilo de combate según su estado. Para ganar los cara a cara, es fundamental observar sus movimientos y responder con el tipo de ataque correcto. Al comienzo del combate, se encuentra en su Estado Inicial y usa ataques de tipo Ágil. Para contrarrestarlo en esta fase, tenés que responder con ataques Técnicos.

A medida que avanza la pelea, el monstruo cambia de fase. Su patrón de ataques se vuelve Potente o Técnico dependiendo de su estado de agitación. Si el Magnamalo usa un ataque Potente, tu mejor respuesta es un ataque Ágil. Por otro lado, si utiliza un ataque Técnico, debés contrarrestarlo con uno Potente. Mantener esta dinámica en mente es esencial para gestionar el daño recibido y ganar ventaja en los intercambios.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Aprovechá su estrategia elemental variable

Una particularidad de este jefe es que su debilidad elemental cambia en tiempo real, sincronizada con el tipo de ataque que esté realizando. Mientras el Magnamalo se encuentra en estado Ágil, es vulnerable al elemento rayo, pero es mucho más vulnerable al elemento Agua. Por eso, te recomendamos iniciar el combate con un Monstie de agua para maximizar el daño en esta fase inicial.

Su debilidad se invierte cuando cambia de fase. Mientras es Potente o Técnico, se vuelve más vulnerable al Rayo que al agua. Tené preparado un arma o un Monstie de elemento trueno para cuando ocurra este cambio. Adaptar tu equipo elemental sobre la marcha marca la diferencia entre una victoria ardua y una contundente.

Dónde se encuentra y qué necesitás para llegar

El combate definitivo tiene lugar en la Vereda Ceniza, un área cercana a la Gatavana de la Puerta de los Wyverianos. Para poder acceder a este camino lineal y llegar hasta el Magnamalo, necesitás un requisito de exploración específico: un Monstie con la habilidad de trepar paredes. Sin esta habilidad, no podrás avanzar por la vereda y llegar al sitio del encuentro.

Al derrotarlo, completarás la misión principal El Meridiano Norte y recibirás una recompensa inmediata muy satisfactoria: el logro o trofeo llamado Memorias de Azuria.

Además, y esto es crucial para seguir la aventura, desbloquearás el acceso a una nueva región del mapa: los Madereros de Canalta. Esta batalla es, en definitiva, la puerta de entrada al siguiente capítulo de tu journey.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Su importancia en el sistema de mutaciones avanzadas

Más allá del combate de la historia, el Magnamalo tiene un rol relevante en el endgame y los sistemas avanzados. Este monstruo está clasificado dentro de la categoría de criaturas con apéndices afilados como cuchillas.

Tener a un Magnamalo en un hábitat de tu establo es uno de los requisitos posibles para desbloquear una mutación muy poderosa: la del Glavenus en su versión Hellblade Glavenus.

Si tu objetivo es obtener a este formidable monstruo, capturar o conseguir un huevo de Magnamalo se convierte en un paso necesario dentro de una cadena de requisitos más amplia.

Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.

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