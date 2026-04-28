Monster Hunter Stories 3: cómo derrotar al Aknosom Feroz en la misión Guardián

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Si estabas disfrutando de la aventura en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y de repente te encontraste con un desafío escalofriante en la región de los Madereros de Canalta, no estás solo.

El enfrentamiento contra el Aknosom Feroz es el punto culminante de la misión principal Guardián y representa un salto significativo en dificultad. Acá te explicamos todo lo que necesitás saber para prepararte, entender sus patrones y salir victorioso de este combate clave.

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Cómo enfrentar los patrones de ataque del Aknosom Feroz

La clave para ganar los cara a cara reside en entender y anticipar los cambios de estado del monstruo. El Aknosom Feroz comienza el combate en un estado emocional normal, utilizando ataques de tipo Técnico. Para contrarrestarlo de manera efectiva, vos y tu Monstie deben concentrarse en usar ataques de tipo Potente.

Sin embargo, la dinámica cambia cuando se enfurece. Al entrar en su estado Cabreado, su patrón de ataque cambia a tipo Potente, por lo que tu respuesta inmediata debe ser cambiar a ataques de tipo Ágil para volver a ganar las confrontaciones.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Explotar sus debilidades y estados alterados

Aprovechar sus puntos flacos hará que la batalla sea mucho más manejable. La principal debilidad elemental del Aknosom Feroz es el Rayo. Es clave llevar un arma de este elemento o asociarte con un Monstie como el Tobi-Kadachi, especializado en ataques eléctricos.

Además, este jefe es inusualmente vulnerable a una variedad de estados alterados. Aplicar Parálisis le puede cancelar un turno por completo, mientras que la Oscuridad aumenta las chances de que sus golpes fallen. No subestimes el daño progresivo del Veneno, que inflige daño basado en su salud total, ni el Sangrado, que amplifica el daño de los ataques siguientes que reciba.

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Dominar las mecánicas de monstruo feroz

Como variante Feroz, el Aknosom presenta partes corporales cristalizadas que le otorgan habilidades destructivas únicas. Tu prioridad táctica debe ser romper estos cristales para debilitar sus ataques más fuertes.

Tené mucho cuidado con el backlash o contraataque; si el monstruo está en un estado que activa esta defensa, recibirás daño automáticamente al golpear las partes cristalizadas.

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Otra mecánica crucial es la gestión del Alma Wyvern. Usá ataques de Martillo o habilidades de vínculo para agotar las cargas de alma, representadas por los diamantes rojos bajo su barra de salud. Si vaciás este indicador aturdirás o derribarás al monstruo, abriendo una ventana para realizar ataques críticos garantizados.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Preparación final

La correcta preparación antes del encuentro es tan importante como la pelea en sí. Asegurate de activar la gatavana Pasaje estrecho: interior justo antes de la batalla; esto te dará un punto de guardado y reaparición cercano para no tener que recorrer todo el camino otra vez.

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Para llegar hasta él, vas a necesitar ciertas habilidades de campo. Un Canyne es indispensable para entrar al Pasaje Estrecho a través de los agujeros en el suelo, y un Monstie con habilidad para volar será necesario para superar los obstáculos del mapa de la zona.

Una vez que lo derrotes y regreses a Sheparden, desbloquearás las Excursiones, un sistema que te permitirá enviar a tus Monsties a entrenar y mejorar sus atributos o aprender habilidades ambientales.

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Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.