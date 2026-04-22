Xbox reduce los precios de Game Pass y elimina lanzamientos día uno de Call of Duty

(Reuters)

Xbox ha anunciado una inesperada reducción en los precios de sus principales servicios de suscripción, Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Esta medida viene acompañada de un cambio relevante en la estrategia de lanzamientos: los títulos de la franquicia Call of Duty, que hasta ahora llegaban al servicio el mismo día de su debut, solo estarán disponibles cerca de un año después de su lanzamiento. La decisión, impulsada por la nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, responde tanto a la desaceleración en el crecimiento de suscriptores como al descenso en ventas directas vinculado a la disponibilidad del popular shooter en Game Pass desde su estreno.

Ajuste de precios: de aumentos polémicos a una rebaja importante

La reducción de precios anunciada por Microsoft es considerable: Game Pass Ultimate baja a $18.999 (mas impuestos) al mes, mientras que la versión para PC se reduce a $13.999 (mas impuestos). Esta actualización entra en vigor de inmediato haciendo sus planes base más accesibles.

Este movimiento llama la atención, ya que hace solo seis meses la empresa había incrementado el costo mensual del nivel más alto de Game Pass hasta en un 50%, lo que generó críticas y confusión entre los usuarios. Ese aumento se produjo junto con una disminución de los beneficios dentro del sistema de recompensas de Microsoft, lo que redujo el retorno que recibían quienes se mantenían suscritos.

Nueva política para Call of Duty: acceso retrasado y protección de ventas tradicionales

La decisión de retirar los nuevos juegos de Call of Duty del acceso inmediato en Game Pass obedece a razones económicas y estratégicas. Informes internos y filtraciones a Bloomberg indicaron que permitir el acceso desde el primer día tuvo un impacto negativo en las ventas del juego premium: durante 2025 se estimó una pérdida de más de 300 millones de dólares, con caídas superiores al 60% en algunas regiones.

Con la incorporación de los títulos de Call of Duty aproximadamente en las fiestas del año siguiente a su lanzamiento, Microsoft pretende recuperar parte del mercado tradicional y motivar a los seguidores más fieles a comprar el juego completo. Aun así, se mantienen en el catálogo los títulos anteriores de la saga ya disponibles en Game Pass, lo que asegura cierto atractivo para los suscriptores antiguos, aunque limita la motivación de suscribirse para acceder a los lanzamientos más recientes.

Cambio de estrategia y consecuencias para el usuario

El nombramiento de Asha Sharma como CEO en 2026 ha significado un cambio en la visión de Game Pass. Sharma reconoció en comunicaciones tanto internas como públicas que el precio del servicio se había vuelto excesivo para demasiados jugadores. Su gestión tiene como objetivo encontrar una mejor ecuación de valor y avanzar hacia un modelo más flexible, aunque admitió que la transición será un proceso gradual.

Para el usuario medio, la bajada de precios supone un alivio tras las subidas recientes, pero la eliminación del acceso prioritario a uno de los juegos más esperados del año disminuye el atractivo del servicio, especialmente para quienes buscan novedades inmediatas. Por otro lado, los niveles Essential y Premium de Game Pass mantienen sus precios, ofreciendo menor cantidad de juegos y sin el beneficio de lanzamientos inmediatos, respectivamente.

Fundamento financiero y perspectivas de Game Pass

Estas medidas reflejan la presión sobre Microsoft y Xbox de mantener el crecimiento de Game Pass. Desde 2024, la compañía no ha publicado el número oficial de suscriptores; la última cifra conocida era de 34 millones. La disminución de jugadores activos en lanzamientos relevantes como Call of Duty: Black Ops 6 -que a pesar de haber logrado el mayor estreno de la franquicia en la plataforma en número de usuarios, experimentó una rápida caída en tiempo jugado tras el lanzamiento- pone en evidencia un problema en la retención y en el valor percibido por los usuarios.

Aunque la rebaja de precios es un primer paso, analistas especializados consideran que este ajuste podría no ser suficiente para revertir la desaceleración, señalando la necesidad de reformas más profundas y de un modelo más atractivo y flexible. La incorporación gradual de grandes lanzamientos, en lugar de acceso desde el primer día, crea una dinámica en la que el usuario debe decidir entre esperar o recurrir a la compra tradicional del juego, lo que afecta tanto la economía del consumidor como la de Microsoft.

Mientras tanto, la compañía se prepara para el lanzamiento de Forza Horizon 6, uno de los títulos más esperados en Steam, que podría convertirse en el nuevo eje de la oferta para Game Pass, en un contexto donde se redefine la estrategia a largo plazo de la plataforma.