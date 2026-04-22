Crimson Desert: cómo viajar de polizón en carretas, cuáles son los riesgos y las mejores estrategias

Crimson Desert - Portadas

●ÍNDICE DE GUÍAS DE CRIMSON DESERT

En Crimson Desert, explorar cada rincón de Pywell puede ser una tarea monumental. Afortunadamente, existe una alternativa a las monturas y los Nexos del Abismo que agrega un toque de sigilo y aventura: viajar escondido en las carretas de los NPCs. Si te cansaste de cabalgar y querés vivir una experiencia más stealth, esta mecánica es para vos.

Cómo funciona la mecánica básica del polizón

El viaje de polizón es un método de transporte pasivo y alternativo. Podés subirte a las carretas que circulan por los caminos de Pywell para desplazarte sin usar tus propios recursos. Su principal ventaja es que te permite recorrer las cinco regiones principales del juego, que son Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia y el Desierto Carmesí, sin consumir la resistencia de tu personaje o tu caballo.

Muchas de estas carretas transportan paja, la cual funciona como un escondite interactivo. Podés usar el modo sigilo para ocultarte específicamente dentro de la paja. Esta técnica no solo es útil para viajar sin ser detectado, sino que también sirve como una excelente estrategia para escapar de una persecución activa. Es una forma inteligente de moverte por un mapa que se estima es el doble de grande que el de Skyrim.

Crimson Desert - Portadas

Los controles para subirte sin ser visto

Para iniciar toda esta operación, primero debés activar el modo sigilo. Tenés que agacharte presionando L3 en PlayStation 5, LS en Xbox o la tecla C en PC. Una vez en sigilo, la aproximación es crucial. Los NPC tienen un ángulo de visibilidad muy amplio, sobre todo durante el día.

Por eso, la recomendación clave es que siempre te aproximes a la carreta por detrás. Esto minimiza las chances de que el conductor o sus guardias te vean. Si tu plan es hacer algo más que solo viajar, vas a necesitar una máscara criminal. Aunque viajar como polizón no es un crimen en sí mismo, cualquier acción sospechosa o delictiva que realices durante el trayecto sí lo es, y para eso la máscara es obligatoria.

Podés comprar este tipo de máscaras a comerciantes especializados como Grimrak. Tené en cuenta que el sistema de sigilo es muy físico y puede verse afectado por el clima. El barro después de la lluvia, por ejemplo, hace que tu movimiento sea más errático al intentar abordar.

Los riesgos y consecuencias a tener en cuenta

Esta mecánica no está exenta de peligros. Si los NPCs se asustan por tu presencia o tus acciones mientras estás en la carreta, pueden soltar objetos. Si los robás, te marcarán automáticamente como criminal.

Prestá mucha atención al bajar del vehículo. Atropellar a civiles, ya sea con la carreta o con tu propia montura, se considera un delito grave en el sistema de reputación de Crimson Desert. Otro riesgo importante es que los NPCs pueden volverse impacientes.

Si interactuás con ellos de forma errática o los alertás, es probable que abandonen su ruta preestablecida. Esto te dejaría varado en medio de la nada, arruinando tu viaje planeado. La clave es mantener un perfil bajo y no llamar la atención para que el conductor siga su camino sin sobresaltos.

Crimson Desert - Pearl Abyss

Por qué usar esta estrategia de viaje

El contexto estratégico lo justifica plenamente. El mapa de Pywell es masivo, con un tamaño estimado entre 80 y 110 km². Moverse a pie o incluso a caballo puede llevar mucho tiempo y recursos.

Viajar de polizón es una solución ingeniosa y gratuita para cubrir grandes distancias. Es especialmente útil si estás explorando o completando quests en áreas lejanas. Es una alternativa eficiente que conserva tus recursos para cuando más los necesitás, como en un combate difícil.

Además, al ser un método pasivo, te permite disfrutar del impresionante open world sin preocupaciones. Solo tenés que relajarte, esconderte en la paja y dejar que el conductor haga el trabajo por vos. Mientras tanto, podés planear tu próximo movimiento en la épica de Crimson Desert.

En Malditos Nerds vas a encontrar todavía más guías del juego, como nuestra guía sobre cómo sobrevivir al frío, el calor y la lluvia del clima dinámico, y muchas otras más.