Crimson Desert: cómo encender flechas con fuego

Crimson Desert

¿Sabías que en Crimson Desert podés prender tus flechas con fuego para usarlas como una poderosa herramienta táctica y de exploración? Este mecanismo va más allá de lo visual; es una habilidad clave para superar obstáculos y enfrentarte a ciertos enemigos.

Acá te explicamos todo lo que necesitás saber, desde el método básico que te enseña el juego hasta las aplicaciones más avanzadas que descubrirás en tu aventura.

Métodos para prender tus flechas

La forma más directa y primera que aprenderás es usando el entorno. Para encender una flecha, simplemente tenés que apuntar y disparar a través de una fuente de fuego cercana, como una hoguera o una antorcha. El proyectil se inflamará al pasar por la llama y mantendrá el fuego hasta impactar.

Este método se presenta en un tutorial de la historia principal, así que prestá atención a las primeras misiones. A medida que avances en la campaña, tu personaje, Kliff, obtendrá acceso a habilidades más sofisticadas.

Una de ellas es la infusión elemental, que te permite imbuir tus ataques con fuego, hielo o rayos. Esta es una forma segura y controlada de generar flechas de fuego sin depender de una fuente cercana, lo que aumenta mucho tu poder destructivo en combate.

Crimson Desert

Técnicas avanzadas de combate a distancia

Cuando ya manejás la infusión elemental, podés combinar estas ráfagas con otras habilidades de movilidad. Existe una técnica inspirada en juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild que usa una ráfaga para elevar a Kliff en el aire.

Desde esa posición, podés activar un disparo en cámara lenta, ideal para apuntar con precisión milimétrica. Esta táctica es perfecta para disparar flechas de fuego a puntos débiles inflamables de enemigos grandes o a objetivos puntuales en medio de un grupo. Te da un control total del campo de batalla y es una de las herramientas más valiosas para enfrentamientos complicados. Practicá esta maniobra para dominarla con fluidez.

Usos en exploración y supervivencia

Más allá del combate, las flechas de fuego son prácticamente una llave para la exploración. Su aplicación principal es la eliminación de obstáculos ambientales. Vas a encontrarte con enredaderas (vines) u otra vegetación que bloquee pasajes o cubra puntos de interés. Dispararles con una flecha encendida las quema al instante, despejando el camino.

Un caso concreto e importante son los Pilares de viaje rápido. Algunos de estos puntos de activación estarán cubiertos por estas enredaderas, y la única forma de liberarlos es quemándolas con una flecha de fuego. Siempre que veas un montón de vegetación sospechosa, probá con este método.

Por otro lado, el arco es fundamental para la caza. En Crimson Desert no existe la regeneración automática de vida, por lo que la carne de los animales que caces será tu fuente principal de curación. Una flecha bien colocada, con o sin fuego, te asegura la comida necesaria para seguir adelante.

Crimson Desert

Consejos para tu aventura

Siempre debés llevar un buen suministro de flechas. Podés encontrarlas en paquetes (bundles) tras derrotar a bandidos o comprarlas directamente en las tiendas de los pueblos. No esperes a quedarte sin ellas para reabastecerte.

Si durante los combates intensos los efectos de fuego te distraen o afectan al performance, recordá que el juego tiene opciones para ajustar los efectos de partículas. Podés reducir su intensidad desde el menú de configuración para tener una experiencia visual más limpia sin perder la funcionalidad táctica.

Para más consejos, te ofrecemos una guía sobre cómo sobrevivir al frío, el calor y la lluvia del clima dinámico en el mundo de Crimson Desert. Esa guía y más las podés encontrar acá, en Malditos Nerds.