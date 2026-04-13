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Nicalis y Studio Pixel llevan las mejoras de consolas a PC en la gran actualización de Cave Story

Tras años de pedidos, la actualización de Cave Story+ en Steam iguala los contenidos respecto a consolas

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Cave Story+, de Nicalis
Cave Story+, de Nicalis

Nicalis, en colaboración con Studio Pixel, ha lanzado finalmente una actualización de gran magnitud para Cave Story+ en PC a través de Steam, nivelando la experiencia de juego con respecto a sus versiones para consolas. El principal atractivo de esta actualización es la incorporación del modo cooperativo para dos jugadores, soporte completo para mods creados por la comunidad, notables mejoras visuales, nuevas bandas sonoras y desafíos inéditos, junto con decenas de ajustes y añadidos que transforman radicalmente el clásico. Con esta iniciativa, se pone fin a años de espera por parte de los usuarios de PC, quienes observaban en otras plataformas contenido y modos que hasta ahora les resultaban inaccesibles.

Mejoras gráficas, de sonido y accesibilidad

Ahora los jugadores de PC pueden elegir entre diferentes filtros visuales y bandas sonoras. La actualización incluye mejoras técnicas como soporte para pantallas panorámicas, retratos animados durante los diálogos, iluminación dinámica y efectos de agua físicos, todos inspirados en las versiones para Switch, Wii y DS/3DS. Los aficionados a la música de Cave Story+ disponen ahora de cuatro versiones del reconocido soundtrack, incluyendo Remastered, Famitracks y Ridiculon, además de un útil Jukebox para alternar entre ellas durante la partida.

El renovado apartado gráfico también se manifiesta en la inclusión de sprites y arte restaurados, escenarios con mejor sombreado y ajustes en la resolución, ofreciendo imágenes hasta cuatro veces más definidas. Los menús y controles han sido adaptados para una mayor comodidad y accesibilidad, con opciones de mapeo de controles para cada jugador y un soporte sólido para mandos y teclado.

Modos de juego y desafíos nuevos

Con esta actualización, Cave Story+ introduce el modo cooperativo local, permitiendo que dos jugadores exploren las cavernas juntos y enfrenten jefes en equipo, una característica muy demandada por la comunidad. Además, se agregan modos y niveles inéditos para la versión de PC, como el Sand Pit Challenge y Wind Fortress, que ofrecen nuevos retos y aumentan la rejugabilidad para quienes ya conocían el título a fondo.

Se han realizado ajustes en la dificultad de secciones específicas, facilitando el progreso en zonas especialmente complejas. Entre los cambios más relevantes se encuentran el apilado mejorado de cachorros, desafíos de salto ajustados en el Waterway y nuevos modos de dificultad, además de jefes alternativos que homenajean las mejores experiencias de las consolas. Los trofeos y logros se integran a estas novedades para incentivar el esfuerzo colaborativo y la competencia.

Soporte para mods y herramientas para la comunidad

Uno de los aspectos más innovadores de esta actualización es el soporte nativo para mods, lo que permite una personalización sin precedentes. Los usuarios pueden, desde ahora, integrar gráficos personalizados, bandas sonoras alternativas, desafíos y niveles creados por la comunidad, e incluso modificar elementos básicos del juego, como fuentes, trajes o efectos en pantalla. El sistema de mods se apoya en una nueva API para scripts Lua, lo que facilita la compatibilidad y la creación de contenido.

Esta función busca mantener activa y dinámica la comunidad de Cave Story+, ofreciendo herramientas avanzadas para modificar prácticamente cualquier aspecto del juego. Los usuarios pueden activar varios mods al mismo tiempo, importar temas estacionales y compartir sus creaciones con jugadores de todo el mundo. El juego proporciona, además, acceso a modo debug, herramientas de visualización de NPCs y filtros de pantalla, como el modo CRT para reproducir una experiencia retro.

Cave Story+, de Nicalis
Cave Story+, de Nicalis

Impacto en la experiencia del usuario y la comunidad

Durante años, los jugadores de Steam estaban en desventaja respecto a quienes adquirieron Cave Story+ en consola, ya que carecían de desafíos exclusivos o modos cooperativos. Muchas de estas mejoras eran solicitadas desde hace tiempo y se percibía una desigualdad injusta entre plataformas. Con esta actualización, la versión para PC alcanza un estándar comparable, e incluso superior, al integrar el contenido clásico con la flexibilidad que solo el ecosistema de PC puede ofrecer.

De igual manera, la llegada del soporte para mods y los ajustes en accesibilidad establecen un precedente para otros títulos retro, mostrando el potencial de revivir clásicos mediante la colaboración activa entre desarrolladores y comunidad. El ejemplo de Nicalis y Studio Pixel en Cave Story+ puede sentar la base para futuros relanzamientos, donde la igualdad entre plataformas y la libertad creativa sean los ejes principales del desarrollo.

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