Crecen las suscripciones tras la rebaja de Game Pass, el plan de Asha Sharma empieza a dar frutos

24/04/2026 Nuevo logo de Xbox. POLITICA XBOX.

La nueva CEO de XBOX, Asha Sharma, ha iniciado una serie de cambios significativos dentro de la compañía, entre los que destaca la reducción de precios de Game Pass. Esta medida surge como respuesta a una disminución evidente en el crecimiento y a un aumento en la pérdida de suscriptores, especialmente después del incremento de precios del año pasado. Con la reciente reducción, Sharma reporta una mejora concreta en la adquisición y retención de usuarios, aunque reconoce que el proceso para lograr estabilidad y un crecimiento sostenido aún está en desarrollo.

Impacto inmediato tras la reducción de precios

La disminución del costo de Game Pass, especialmente en las opciones Ultimate y para PC, generó un crecimiento neto en suscripciones. Sharma comunicó a su equipo que desde la implementación de este ajuste, tanto los nuevos registros como la retención de clientes mejoraron de manera inmediata. Este repunte es una respuesta directa al desgaste que sufrió la plataforma tras el último aumento de precios y los cambios en la estructura de la suscripción, que provocaron una aceleración en la pérdida de usuarios. La rápida reacción de los jugadores a la baja de precios demuestra la sensibilidad de este sector ante las variaciones económicas.

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Para muchos usuarios habituales, la pérdida de valor percibido debido al aumento en el precio de la suscripción y a la falta de estrenos día uno, como Call of Duty, fue un factor determinante en la cancelación de suscripciones. El regreso de antiguos usuarios indica una restauración de la confianza en el servicio, aunque desde la dirección de XBOX se recalca que este avance es solo el primer paso y no una solución definitiva.

Nueva dirección: renovación de marca y cambios en la estrategia de inversión

Asha Sharma ha concentrado su atención no solo en la política de precios, sino también en una renovación integral de la marca, cambiando la denominación de Xbox a XBOX. Según palabras de Sharma, este cambio refleja la intención de fortalecer la identidad de la empresa, siendo más estratégica respecto a los productos que desarrolla y a la asignación de recursos. Se anticipan decisiones complejas que implicarán cancelar proyectos menos prioritarios para favorecer una mayor solidez a largo plazo.

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En el corto plazo, esta reconfiguración de la marca se suma a otros cambios perceptibles, como un mayor énfasis en la escucha activa de las comunidades de jugadores y la revisión de políticas de la consola para alinear la experiencia con las expectativas de los usuarios más fieles. Sharma, quien comenzó su gestión este año en reemplazo de Phil Spencer, busca así marcar una diferencia respecto a la etapa anterior de XBOX.

(Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Perspectivas y retos: fortalecer la exclusividad y asegurar el crecimiento

La principal preocupación de Sharma es que el efecto positivo actual necesita transformarse en un crecimiento sostenible a largo plazo. En sus comunicaciones internas aclara que el éxito inicial de la reducción de precios no soluciona el problema de fondo, sino que representa apenas un inicio. Advierte que la plataforma deberá redoblar esfuerzos para recuperar una expansión duradera, enfrentando la intensa competencia del sector de videojuegos por suscripción.

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Por otra parte, Sharma ha planteado que XBOX planea revisar su enfoque respecto a las exclusividades, después de recibir críticas por la pérdida de valor cuando sus juegos propios comenzaron a lanzarse en otras plataformas como PlayStation 5 y la nueva Nintendo Switch 2. Este posible cambio de estrategia responde al sentir de una base de usuarios que busca distinción y beneficios exclusivos sostenidos, elementos que, históricamente, aumentaron el atractivo inicial de XBOX frente a sus competidores.

La combinación de ajustes en los precios, la redefinición de la marca y una eventual apuesta renovada por la exclusividad buscan recuperar el interés de los suscriptores actuales y atraer a nuevos usuarios, algo fundamental en un contexto donde el entorno digital ofrece cada vez más opciones de entretenimiento.

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